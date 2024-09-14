小紅書女首搭巴士無按鐘！呻車長直接「飛站」　網民︰是常識吧

乘搭巴士想下車，在下一站之前按車鐘「是常識吧」，惟外地來港的乘客未必熟悉有關操作。有小紅書女用戶發文表示，日前首次在本港乘搭巴士，發現見到巴士駛至時，最好揮手示意，讓車長見到後「埋站」；相比起北京的巴士「站站停」，在香港乘搭巴士時如果乘客沒有按車鐘，加上無人上車，車長會直接駛走不會「埋站」，小紅書女因而未能下車。



許多網民笑言「這不是基本常識嗎？」、「呢啲唔叫踩雷，冇做好資料蒐集，可以怪得邊個？」。



樓主不知道乘坐巴士時，下車前要按鐘，所以以錯過了下車的車站。（小紅書圖片）

不知道下車前要按車鐘

樓主在小紅書分享首次乘搭巴士經歷，不少巴士路線是一來一回，明明是同一條路線，但就是兩個不同方向，所以一定要注意行駛方向，可以直接留意巴士車頭顯示的終點站，其次等車期間車站如果沒有其他人，當目標巴士即將駛至，記得揮手，以免車長看不到直接開走。

相比起北京巴士每站都停車上下客，香港的巴士車長如果車上沒有人按車鐘，加上車站無人上車，就有機會「飛站」，直接繼續行駛，樓主更因而錯過下車的車站，所以提醒一定要記得按鐘，按完後紅燈亮起，顯示下一站會停車。

樓主提醒乘搭巴士時，在下車前要記得按鐘，按完後紅燈亮起，顯示下一站會停車。（小紅書圖片）

樓主提醒在香港可以使用Google地圖，列出公共交通工具到達的時間，認為比內地地圖程式更清晰。

帖文引來大量網民留言，不少人訳為樓主太大意，事前沒有「做足功課」，認為「按鐘下車應是常識吧」、「這叫『踩雷』嗎？」、「最重要入鄉隨俗」。

（小紅書）