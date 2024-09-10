5歲男童家中撿到真槍！以為玩具開槍轟頭斃命　人父聞聲趕至崩潰

家中有小孩，一定要好好收起危險物品，更何況是槍械？美國猶他州發生兒童意外開槍自轟身亡悲劇！1名5歲男童在家撿到真槍，以為那是1柄玩具槍，繼而向頭部自轟發出巨響，父親聞聲趕至，立即為中槍兒子施以心肺復甦急救，但男童最終返魂乏術當場死亡。



警方正調查案中手槍來源，州份法律沒有要求用特定方式保存槍支，故案中父母不會被追究，他們事後發出聲明表達傷痛，形容「「這件令人心碎的事件讓我們（男童家人）汲取教訓…提醒到生命的轉變是如此之快」。



自轟死亡的5歲男童布魯克斯，生前與家人住在猶他州城市桑塔金的社區。（GoFundMe網站圖片）

男童撿到上膛手槍自轟亡

據了解，不幸離世的5歲男童名叫布魯克斯（Brooks Thomas Wilson） ，與家人住在猶他州城市桑塔金（Santaquin）的社區，當地只有1.4萬居住人口。

案發本年8月22日（周四），布魯克斯父母和其他孩子分別在家中不同位置，其間布魯克斯在父母房間撿到9毫米口徑手槍，而且已經上膛，相信他以為是玩具槍，於是開槍向頭部自轟。豈料這是1柄實彈真槍，布魯克斯當場傷重浴血，槍聲驚動父親趕來，他即時為兒子施以心肺復甦急救，可惜兒子最終當場死亡。

布魯克斯在父母房間撿到9毫米口徑手槍，而且已上膛，相信他以為是玩具，於是開槍向頭部自轟，結果釀成悲劇。（示意圖/gettyimages）

警方暫不考慮控告父母

當地警方接受媒體訪問時表示，目前正調查男童如何找到槍支，相信案件是一場意外，暫時不會考慮控告父母。

根據州份法律，政府沒有要求持槍人士用特定方式保存槍支，亦沒有要求購買槍支時一併購入鎖定裝置，一般不會規定成年人要對為未成年人士取得槍械負責，但如果視若無睹，則觸犯法例。換言之，涉案父母基本上沒有法律責任。

即使父親為兒子施以心肺復甦急救，可惜布魯克斯最終當場死亡。（示意圖/gettyimages）

家屬網上籌集殮葬費用

家人事後以威爾遜和亨薩克家庭名義（Wilson and Hunsaker families）發表聲明表達悲痛，「這令人心碎的事件令到我們（男童家人）汲取深刻教訓…對事情以這樣方式發展深感遺憾，我們的心都碎了，希望家人去世能深刻提醒我們生活可以多麼迅速地改變」。

家人在網上籌集殮葬費用，目標是1萬美金（約7.8萬港元），結果提早達標，目前已經籌到2.4萬美金（約18萬港元）。

專家呼籲保險箱放槍

美國過往亦曾發生過多宗1類似悲劇，槍械專家呼籲，民眾應將槍枝上鎖，同時妥善保管在保險箱內，記得切勿上膛，子彈和槍支更應分開存放。

（綜合）