悲！11歲女嚴重腹痛被診斷便秘　回家數小時後暴斃　死亡原因曝光

這個噩耗來得太突然！英國1名11歲女童，多年來都受嚴重腹痛等問題困擾，2年前（2022年）她再次因腹痛入院求醫，急症室醫生診斷是便秘引致，惟女童離院回家數小時後，卻不幸被父親發現暈倒在洗手間內，救援人員接報趕至，證實女童已當場死亡。



女童的父母早前接受傳體訪問，坦言喪女之痛令他們的生活留下「巨大空洞」。而英國死因庭早前就有關個案展開聆訊，女童父母的代表律師表示，雖沒法可讓女兒起死回生，惟調查真相是一個重要里程碑，冀能為家人提供應得答案。驗屍官在庭上透露，女童是因為心律不整導致心臟驟停，而法官認為難以斷定較早前的診斷與女童死亡有直接關連，最終裁定女童是死於自然原因。



英國11歲女童安娜貝爾於2022年因嚴重腹痛入院，急症室醫生診斷是便秘引致，她回家回家數小時後，卻不幸被父親發現暈倒在洗手間內，當場證實死亡。（網上圖片）

綜合外媒報道，悲劇發於2022年10月，英國中部華威市（Warwick）的11歲女童安娜貝爾（Annabel Greenhalgh）突然感嚴重腹痛，其父母於13日晚上將她送往當地華威醫院（Warwick Hospital）急症室，惟醫生診斷後，指安娜貝爾是因便秘才會肚痛，便任由她離院回家休息。

安娜貝爾是家中獨女，其父母在開庭向媒體表示，自失去女兒，他們大部分時間都充滿了痛苦、空虛和悲傷，女兒之死為他們的生活留下「巨大空洞」。（網上圖片）

至翌日早上，父親於洗手間發現女兒暈倒，急忙報警求助。救護人員到場後即場為安娜貝爾施救，並進行心肺復甦，惟她最終返魂乏術，當場宣告死亡。

報道指安娜貝爾是早產嬰兒，出生後曾要住院數周，以糾正小腸閉阻塞等問題，亦曾於2016年因腸旋轉不良而再次住院，而且不時有腹部劇痛等問題，於2017至2021年間需住院治療。

報道指安娜貝爾是早產嬰兒，出生後曾要住院數周，以糾正小腸閉阻塞等問題，亦曾於2016年因腸旋轉不良而再次住院。（網上圖片）

當地死因庭早前開庭聆訊，安娜貝爾是家中獨女，其父母在開庭向媒體表示，自失去女兒，他們大部分時間都充滿了痛苦、空虛和悲傷，女兒之死為他們的生活留下「巨大空洞」。父母出席時亦傷心飲泣，其父親說憶述，當時他發現女兒倒臥於洗手間地上，嘗試進行心肺復甦法急救，但未能救回女兒。父母的代表律師表示，雖然沒辦法可讓安娜貝爾起死回生，惟親屬認為調查事件真相將是重要的里程碑，希望能夠家人提供應得的答案。

法庭資料顯示，驗屍報告指安娜貝爾疑似死於心臟驟停，惟當是她是否因腹部疼痛，又或是因排便用力而導致，則難以斷定。

安娜貝爾的父親說憶述，當時他發現女兒倒臥於洗手間地上，嘗試進行心肺復甦法急救，但未能救回女兒。（網上圖片）

驗屍官在庭上亦有講述安娜貝爾的病情，指女童因嚴重腹痛而入院，急診室醫生給她看診後，為她進行了腹部X光檢查，而X光片顯示糞便積聚的位置屬不尋常，但甚至連放射科醫生也沒有意識到這一點，故此急症室的外科醫生視為便秘亦不奇怪。

最終法庭認為無法斷定醫院的診斷與女童的死亡有直接關聯，裁定女童是死於自然原因。

（綜合）