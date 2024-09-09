為何等火車的地方叫「月台」而非「日台、星台」？看一張照片就懂

前往火車站搭乘火車時，旅客都會在月台等候，但你知道為何等候的地方叫做「月台」，而非「日台」或「星台」嗎？



近日一名網友分享一張照片，給出正確解答。

貼文一出後，引起廣大網友熱議。

為何等火車的地方叫「月台」而非「日台、星台」？（01製圖）

原PO指「有圖為證」 也有網友分享其他解釋 點圖放大閱讀：

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這名網友在臉書社團「鐵道文化之旅」表示，民眾上下火車的地方「為何叫月台？而不叫日台或星台？」，一名土木工程師的朋友解釋：

設計鐵道的交叉處時，常常會出現如同新月狀的小島，習慣稱呼為月台。



這說法讓他覺得滿有道理，也有圖為證。

貼文一出後，讓多數網友都驚呼長知識，紛紛表示：

「一看照片就秒懂難怪叫月台」

「感謝解開我多年的疑惑」

「原來還有這種典故」

「月台感覺比較美，新月狀的小島，蠻貼切的」

「我喜歡月台這個稱呼」

「乘降場最為淺白，但是月台的形象最生動，謝謝當年命名的前輩！」



此外，也有不少網友分享「月台」的由來，指出：

「聽說以前的火車都是靠梯子上下而設有梯台方便上下，月有梯的外型故而亦稱月台（梯台）」

「古代的說法：看月的高台=月台」

「月台其實是借用詞，月台本來指的是唐宋宮殿式建築的台座中，門前那個連接樓梯的石製高台」

「『月台』的『月』字來源於日文的『月見』，意思是『看月亮的地方』」

