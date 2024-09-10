銀色債券2024｜申請日期、認購資格、派息13須知！保底至少4厘息

【銀色債券2024年期／認購申請／Silver Bond／認購日期／派息息率／銀髮iBond／長者iBond／何時發行】政府公布新一批零售銀色債券（銀色債券）發售詳情，包括發售日期、保證息率、最低認購金額等。銀色債券2024將於9月30日早上9時（星期一）至10月14日下午2時接受認購，息率不少於4厘，10月23日發行。



今次是政府推出的第九批銀色債券，與通脹掛鈎債券iBond一樣，銀色債券有保底息率，幾乎零風險。



究竟銀色債券是否「抵買」？如何認購？一手幾錢？截止日期？息率如何？又需要什麼資格條件？以下一一話你知。



新一批零售銀色債券（銀色債券）快將開售。（資料圖片）

須知1：認購開始日期

銀色債券2024將於9月30日早上9時（星期一）接受認購。

須知2：認購截止日期

銀色債券2024認購截止日期為10月14日下午2時。

須知3：認購資格

2025年或之前年滿60歲（即1965年或之前出生）及持有有效香港身份證的香港居民，可以認購銀色債券2024。

根據以往安排，持有香港身份證及年滿60歲的本港市民，都可以認購銀色債券。（資料圖片）

須知4：如何認購

合資格香港居民可透過配售銀行和指定證券經紀認購債券。銀色債券發行條款、認購安排（包括配售銀行和指定證券經紀名單），以及基礎建設債券計劃的詳情將載於香港政府債券網站：按此。

須知5：一手幾多錢

銀色債券2024每手為10,000港元。

須知6：配發金額有限制？

銀色債券最高配發金額為每人100萬港元，即每人最多只能獲配發100手債券。

銀色債券2024一手10,000港元。（資料圖片）

須知7：何時發行

銀色債券2024將於10月23日發行。

須知8：發行額

銀色債券2024目標發行額為500億港元。政府會視乎認購反應，酌情將目標發行額由原訂的500億港元，上調至最多550億港元。

須知9：債券年期

銀色債券2024年期為3年。

須知10：派息時期

銀色債券2024每6個月派息1次。

須知11：保底息率

銀色債券2024息率不少於4厘。

根據以往做法，銀色債券按循環配發機制，每名申請者先獲派1手，餘下按抽籤分配。（資料圖片）

須知12：如何穩獲一手？

根據以往做法，銀色債券按循環配發機制，每名申請者先獲派1手，餘下按抽籤分配。

須知13：可否二手市場買賣？

銀色債券不設二手市場，如在債券到期前套現，政府會以原價及相應累計利息贖回債券。如有需要，債券持有人可向政府售回債券，拿回本金及利息。