六合彩結果｜今期中獎號碼即時看+領獎3大須知 過期限會沒收獎金
撰文：布萊恩
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【六合彩結果／今期號碼／中獎／查詢／獎金】六合彩新一期攪珠結果出爐了，快快對一對，看看你中多少個號碼！今期六合彩頭獎1注獨中，每注派26,75.1萬元。下期六合彩將於周四（20日）攪珠，頭獎彩金800萬元。
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領獎3大須知！過期會被沒收獎金
1）網上投注領獎方法：
所有經投注戶口投注的六合彩中獎者獎金，於確認派彩後，獎金會自動存入其投注戶口。
2）場外投注站等現金投注領獎方法：
港幣100萬元或以下：可直接前往任何一間場外投注處或馬場投注櫃位領取
港幣100萬元以上：需前往跑馬地體育道一號香港賽馬會總部大樓領取支票
3）領獎期限：
獲獎人士必須在有關攪珠舉行日期後起計60天內領獎，任何在有效期後仍未領取之獎金將一概沒收。
下一期六合彩攪珠日期、獎金
今次沒有中獎也不用氣餒，下期六合彩將於7月15日晚上9時30分攪珠，獎金有待馬會公布。
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