嫌咖啡店門外海報太醜！2女為打卡「擅撕走扔掉」　事後竟咁解釋

女生想打卡拍美美照片，上傳到網上「開心Share」無可厚非！不過內地較早前有2名女子到一咖啡店門外拍照，卻嫌門上海報「醜樣」影響觀感，竟擅自撕下海報並扔掉。咖啡店老闆指，被撕的海報是他為了慶祝開業四周年活動，特意找人設計，不滿二人過分舉動，遂在網上公審。



許多內地網民都譴責二人行為自私，「再華麗的外表也掩飾不了骯髒的心啊！」、「手欠、自私、自我感覺良好」。老闆之後表示，涉事女子已就事件致電道歉，對方解釋，以為海報是店舖轉讓廣告才會動手撕掉，但網民未接受解釋，更質疑「店鋪轉讓的廣告就能撕掉了？」、「是不是想把店盤下來啊？」。



河北有2女子到咖啡店打卡，嫌門外海報太醜擅自撕走再扔掉，被老闆貼片公審。（網上影片截圖）

為打卡擅自撕走咖啡店門外海報

綜合內地媒體報道，事發於9月2日（上周一），河北邯鄲市有2名女子想在咖啡店門前打卡拍照，卻因嫌棄門外海報不美觀，擅自撕掉海報而被咖啡店老闆公審。從咖啡店門外的閉路電視畫面可見，涉事2名女子走近咖啡店，其中穿着黑色長裙的女子以手指指向海報，曾一度以嫌棄的語氣稱「這有點醜，給它撕了」，然後便開始動手，穿着灰色裙的友人亦上前幫忙。兩人花了數秒便將海報完全撕掉，黑裙女子之後將海報扔掉，再截返繼續拍照。

咖啡店老闆事後查看閉路電視時，不滿二人過分舉動，於是在網上上傳片段公審對方。該老闆稱，被撕的海報是他為了慶祝開業四周年活動，特意找人設計，而且他出門前已經將店面打理得乾乾淨淨，還貼上優惠券，同時提醒大家不要亂扔垃圾，卻未料到「她直接給我海報撕得乾淨」。

片段曝光後引來網民眾怒，紛紛斥責兩女行為自私，「再華麗的外表也掩飾不了骯髒的心啊！」、「敗絮其中，也沒有金玉其外」、「有毛病吧，路是你家的，咖啡店是你家的？人家貼個廣告，你大老遠過去給人撕掉，你真是放肆啊」、「這倆能成為朋友，果然是物以類聚」、「手欠、自私、自我感覺良好」。

2女事後致電老闆道歉

不過咖啡店老闆之後透露，2名女子已就事件致電道歉，對方解釋，以為海報是店舖轉讓的廣告，所以才會動手撕掉，而他亦即時將影片刪除，「我是店主，撕海報者未經本人同意撕毀海報，已電話致歉並說明緣由，謝謝也請大家息怒」。不過網民似乎不接納女子解釋，質疑「店鋪轉讓的廣告就能撕掉了？」、「是不是想把店盤下來啊？」、「不識字嗎，道歉還玩什麼花花腸子？」。

（綜合）