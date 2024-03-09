女生咖啡店打卡！擅移盆栽惹怒老闆　貼圖公審咁講　網民狠批西客

近年打卡文化盛行，不少女生都喜歡拍照分享到網絡上。台灣就有女生到咖啡店拍照，由於角度位置未夠稱心，未經老闆同意下，竟擅自移動店外擺放的盆栽，引來老闆不滿，更被要求物歸原位。事後她回想對方語氣心有不甘，質疑對方態度欠佳，又強調自己並非「奧客（西客）」，指若然店規有列明不能移動物件，她就絕對不會移動，更反嗆咖啡店老闆：「一間咖啡廳規矩一堆，真的不要開！」



帖文引來網民一面倒批評，「奇文共賞」、「很多事情是基本常識及禮貌問題，和標不標註沒關係」，又揶揄「銀行也沒標籤說不能搶啊！阿姨怎不去搶？」。



台灣有女生到咖啡店打卡，擅自移動店外盆栽被老闆指責，不滿發文公審惹議。（IG圖片）

「這間！我真的感受很差！不推薦大家來！」該台灣女生周四（7日）於社交平台Instagram發帖，指看到其他人的推薦，所以前往台南某間咖啡店。剛好她想在店外門口拍照，並採用「三角點定律」拍出美照，不過因為店外有擺放盆栽，所以便擅自移動至旁邊，務求令畫面好看些。

正當她準備離開之際，形容咖啡廳老闆口氣很差說道：「我不是很喜歡有人移我的盆栽！」對方更請她們物歸原位。雖然她們當下沒有反駁，不過事後卻對此抱不平，質疑對方態度欠佳，在限時動態大吐苦水。未幾引來老闆親自回覆，指「很多事不需要標註，都應該要知道！」，比如去朋友家作客不會隨便移動別人擺設，即使有需要移動前也會先詢問對方，更重要的是，沒有說明也不代表是不在意。

咖啡店老闆回覆其限時動態，指「很多事不需要標註，都應該要知道！」（IG限時動態）

樓主不滿反擊「我們客人是會通靈嗎？會感應店家不喜歡怎樣嗎？」，又大呻曾去過不同咖啡廳，首次遇到不能移動盆栽的規矩。她重申自己並非「奧客」，每次進店前都會看清楚店規，故反指店家沒有在任何平台表示「請勿移動盆栽」要求，認為對方若然真的很介意，就應該要清楚標明。最後她怒斥店家「一間咖啡廳規矩一堆，真的不要開！」、「開門做生意不用這麼跩（高傲）！態度這樣客人怎麼可能上門」。

帖文事後被轉貼至facebook群組「爆廢1公社」，該網民揶揄「刷新我三觀，到人家店裏亂移東西，被糾正還可以理直氣壯公審店家，現在的人水準真高」。其他網民亦紛紛留言批評，「奇文共賞」、「很多事情是基本常識及禮貌問題，和標不標註沒關係」、「銀行也沒標籤說不能搶啊！阿姨怎不去搶？」、「不是自己的東西不可以拿，不是連小孩都知道的道理嗎？」、「店家不喜歡就應該要尊重！多幾個像妳這種人，以後咖啡廳可能都禁止拍個人照了」、「妳消費的是餐點，不是盆栽」。

咖啡廳老闆期後接受當地媒體訪問時，表示感激「天使」客人們的存在和支持，「實在也不願多消費這樣的狀態，所以動態也不會多做轉發，咖啡廳會繼續努力做好該做的事，很感激你們的鼓勵，希望我們的世界能更多良善，也祝福你們健康快樂」。

（IG「tsai.yi.ting」）