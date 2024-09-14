內地男被車撞飛狂說沒事　索賠$xx私了　交警尋人揭撞到顱內出血

不是碰瓷，但被車撞後當然要入院檢查！浙江日前發生交通意外，1名騎住電動自行車的鐵騎士在路口直駛時，被轉彎的白色私家車從側面直撞，電動自行車被撞飛，鐵騎遭拋離座位翻身倒地，私家車司機下車查看及報警，未料鐵騎士自己爬起來連忙說「沒事沒事」，說反光鏡被撞毀要求賠償20人民幣（約22港元）「私了」，用微信收款後馬上離開。交警到場認為事件可大可小，追查找出該名鐵騎，送院檢查發現他被撞到顱內出血，治療後現時情況穩定。網民認為出現車禍最好報警，更應阻止該鐵騎離開，「如果之後因為顱內出血掛掉了，一定能調查到司機身上」。



浙江日前發生車禍，白色私家車從側面直撞電動自行車。（微博影片截圖）

內媒報道，9月6日浙江溫州發生車禍，現場閉路電視所見，1輛電動自行車在路口直行，遭轉彎而來無收油的白色私家車從側面直撞，電動自行車被撞飛，鐵騎士被拋離座位後翻身倒地側躺在馬路上，車子的零件飛散，撞擊力之大畫面相當嚇人。

浙江日前發生車禍，白色私家車從側面直撞電動自行車。（微博影片截圖）

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捱撞後說沒事要求賠20人民幣

私家車司機下車查看，問鐵騎有沒有受傷，可馬上叫救護車，「他說沒事沒事，他自己把車子扶起來」。司機告訴鐵騎士已經報警，讓交警前來處理，未料對方說自己沒事兼想離去，臨行前說車子的反光鏡撞壞了，要求司機賠償20人民幣。

鐵騎士堅持離開，司機指「他要走我也不能攔着不給他走」。交警到場時，電動自行車及鐵騎士已不見蹤影，考慮到猛烈撞擊可能會引致內傷，交警翻查現場監控鏡頭及追查其微信轉賬紀錄，最終於當晚7時許找到鐵騎及其家屬，要求對方入院檢查。

交警找出捱撞的鐵騎士，要求他入院檢查，發現他顱內出血。（微博影片截圖）

入院檢查發現顱內出血

結果，院方檢查發現鐵騎士捱撞後顱內出血，幸好及時就醫，否則後果不堪設想，家屬大吃一驚。經治療後，鐵騎現時情況穩定。

網民認為車禍後應報警兼不應讓傷者自行離開，「一定不能讓走，如果之後因為顱內出血掛掉了，一定能調查到司機身上。到時候保險一分不賠，就傻眼吧」、「必須報警，事後真出事說不清」、「這種情況司機一定要報警，寧可賠錢不要出人命，孩子是誠實人」。不過，也有人留意到私家車轉彎駛出時未有減速，「說的是交警堅持尋找，交警是好人，但汽車駕駛人是沒考駕照嗎？不知道轉彎讓直行嗎？沒覺得汽車駕駛人是好人」。

（綜合）