報復心理？父母不讓看電視　男童偷帶遙控器藏書包上學被老師斷正

小小年紀便如此有機心？印尼有男童在家被父母限制看電視，或出於報復心理，竟將電視遙控器偷偷帶到學校。家長及後發現遙控器不翼而飛，於是聯繫男童老師，請他幫忙搜查兒子書包才知悉真相，不禁笑稱「如果我不能看，那麼其他人也不能看電視」。



帖文引來網民熱議，「好一個同歸於盡！」、「立刻想到兒子是犯人也是很厲害，想必碰過不少類似的事」；亦有家長分享類似經歷，她當時在家找不到電視遙控器，只好請求老師幫忙詢問兒子將遙控器藏到那去，卻被告知「他說他把遙控器放在他的房間裏」。



印尼有男童因在家被父母限制看電視，於是偷偷將遙控器帶到學校。（「ricxxxkiddo」X圖片）

男童帶電視遙控器回學校

綜合馬來西亞媒體報道，印尼有男童因在家被父母限制看電視，之後竟趁上學，將遙控器偷偷帶回學校。社交平台X（前稱Twitter）帳號「ricxxxkiddo」上傳2張照片，其中1張為家長與學校老師的對話截圖，截圖內容顯示，家長要求老師幫忙檢查孩子書包，因為家裏的電視遙控器突然不翼而飛，懷疑是被孩子帶到學校。老師之後果真在男童書包尋到遙控器，於是無奈回覆「是的」。

網民笑：同歸於盡

另1張照片則是涉事男童與電視遙控器合照，他臉上流露狡猾笑容，樓主於是代入至男童身份，笑稱「如果我不能看，那麼其他人也不能看電視」。帖文引來網民爆笑留言，「我小時候竟然從來沒有想過還有這招？」、「真是有夠頑皮」、「好一個同歸於盡！」、「立刻想到兒子是犯人也是很厲害，想必碰過不少類似的事」、「如果我兒子這樣做，我一定被氣死」、「所以我買的電視是可以用Google（谷歌）搜尋節目的，沒有遙控器也無所謂」。

有家長分享曾在家找不到電視遙控器，被孩子老師告知原來對方把遙控器藏在房間裏。（「ricxxxkiddo」X圖片）

有網民就分享小時候「大頭蝦」經歷，「有次晚上在電視機前面溫習功課，過後收拾書包也順手將遙控器放進去，結果家人找不到」。有父母則貼出和孩子老師對話截圖，當時她在家找不到電視遙控器，無辦法下只好請求對方幫忙，詢問兒子到底將遙控器藏到那裏去，不料老師竟回覆，「他說他把遙控器放在他的房間裏」。

（綜合）