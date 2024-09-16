婆婆搭飛機緊抱包裹　起飛時拒放地　1句爆內情空姐鼻酸

白頭人送黑頭人乃人間最傷痛事。有空姐在網上發文表示，有1次由加拿大飛往香港，當進行起飛前檢查，見到1名年老女乘客一直抱着包裹放不，於是好心提醒對方要暫時放在椅子下面，至起飛後可以繼續拿着。但婆婆拒絕照辦，更明言「這是我女兒的骨灰」，1句令到空姐鼻酸。



帖文引來大量網民留言，「唉⋯這種情況，其實任何人聽到，心也會抽一下」、「白頭人送黑頭人最傷心」、「天啊！有時就當作沒看見吧」。



空姐進行起飛前檢查，見到有1名婆婆一直抱住包裹，查問下原來藏着心酸內情。（示意圖/gettyimages）

婆婆道出內情：這是我女兒的骨灰

該名空姐在Threads發文表示，有1次在多倫多飛返香港的航班上工作，正進行起飛前檢查，留意乘客有否扣好安全帶，卻見到有1名婆婆一直抱住包裹，樓主向婆婆指出「這個（包裹）要放在前面椅子下面喔」，但婆婆堅持道「這個不行，要拿着」。

樓主指出起飛後可以繼續拿着，但飛機起飛前要先放在地下，婆婆卻說出內情「這是我女兒的骨灰」。

婆婆拒絕將包裹放在地上，明言「這是我女兒的骨灰」，令到空姐鼻酸。（示意圖/gettyimages）

空姐聽到：心抽了一下

樓主形容當時聽到後「心抽了一下」，許多網民表示「唉，如果係我，見到都會難過」、「我以前也遇到過，整趟航班都抱住，我能夠懂他們的心情」、「通常我都幫客放上座位上方行李置物櫃，再用一堆枕頭同毛氈圍住，安全帶標示一關閉，即刻幫佢哋攞返落嚟」。

（Threads）