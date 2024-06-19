九旬翁中風入住深切治療部　兒孫反應冷漠　醫生驚揭真相藏洋蔥

台灣有深切治療部醫生在社交平台分享心酸個案，指有90多歲男病人因腦中風入住深切治療部，當醫生向家屬講解病情時，卻發現老伯幾位兒子反應冷淡，後來由孫子做手語向他們轉述醫生講解，兒子們才點頭反應，後來才知悉原來除了老伯的女兒，2名兒子及孫兒都是天生聾啞。醫生亦慶幸為病人準備的書面解讀病情書，能派上用場。



台灣醫生陳志金指，曾以為病人家屬對病者表現冷漠，感到奇怪，後來發現原來家屬均是聾啞人士。（《如珠如寶》劇照）

台灣醫生陳志金在Facebook的專頁「Icu醫生陳志金」上分享感人案例，指有90多歲的男病人因腦中風住進深切治療部，他準備向家屬解釋病情，叫老伯女兒請其他家屬進來一起聽講，以免信息傳達不清，「為了讓每一位家屬都安心，我習慣解說病情的時候，所有家人都能一起來聽，除了有不懂的、疑惑的，可以隨時發問，也能避免轉達造成的誤解」。

當時有2位年長男士和一位年輕男子進入病房，老伯女兒指他們是她的兄弟，另一位則是她的侄兒。醫生陳志金開始講解患者病情，卻發現這3位男性家屬反應冷淡，甚至連點頭示意都沒有，讓他感到奇怪，擔心自己講得太難，讓他們聽不懂，於是轉為逐條向老伯的孫子講解。

陳醫生發現孫子開始用手語翻譯給兩位長輩，這時老伯的兒子才有反應，於是再詢問老伯女兒，這2位年長家屬是否有重聽時，女兒解釋：「他們是天生聾啞，我的兄弟大部份都是。」

陳醫生明白老伯家屬的「無言的冷漠」背後有原因。（GettyImages）

這刻陳醫生又注意到，自己每講一句等孫子手語翻譯完才講下一句，孫子還是一直盯着那張「病情解說單」，老伯女兒解釋，孫子也是天生聾啞，但他識字，看懂病情解說單並進行手語翻譯。

後來發現孫子懂讀唇，陳醫生於是脫下口罩重新講解，孫子立刻露出笑容，向自己點點頭示意。陳醫生一邊講，一邊把額外的說明簡單補寫到病情解說單上，這樣孫子回去之後，可以更完整的向長輩們說明。他沒想到，這張病情解說單，竟然在關鍵時刻發揮了意想不到功能。

陳醫生回憶起神經科醫生曾提過，總覺老伯的幾個兒子對醫護的話沒反應，以為是態度冷漠，現在他才明白「無言的冷漠」背後原因，這也讓他相當感慨，「原來稍微用點心，即使語言不通還是能看見病人或家屬真正的需求」。