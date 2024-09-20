地鐵不雅片！「熱褲女」疑伸手自慰　旁邊乘客嚇呆　網民熱議性別

在公眾地方切勿做出猥褻行為！網上流傳1條影片，指內地1列地鐵行駛期間，車廂內有1名「熱褲女」懷疑伸手到下體位置自慰，其動作引來坐在旁邊的男乘客側目，一度驚訝地望向「熱褲女」，其後扮作無事轉了面。該名「熱褲女」長髮拔肩及腳踏高跟涼鞋，戴着黑框眼鏡及口罩，但許多網民認為是貌似戴假髮的男子，留言直指「男人嚟嘅」、「男扮女？」、「無論係男係女，大庭廣眾唔應該做呢啲嘢」。



「熱褲女」穿上高踭鞋，懷疑在車廂內伸手自慰。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

在男乘客身旁有所動作

相關影片被上載至香港facebook群組，片長約26秒，地點可見是正在行駛的地鐵列車，車廂寫有簡體字告示，相信是在內地，而上載者沒有交代事發地點和日期。

影中可見，1名「熱褲女」站在車門旁，跟旁邊座位的男乘客相隔約1呎，而「熱褲女」腳踏高跟涼鞋，身穿黑色V領低胸上衣及白色中袖外套，另加黑色熱褲露出一雙纖幼長腿，左手拿着2個手抽袋，手臂貼着身體夾着1個小包包，右手則空着。

「熱褲女」在列車埋站即停手

影片見到「熱褲女」的右手伸到下體位置有所動作，疑似在自慰。坐在旁邊的男乘客疑留意到相關動作，一度驚訝地望向「熱褲女」，其後把頭轉向，扮作看不見。其後鏡頭拍到長髮「熱褲女」的容貌，只見長髮披肩，戴着黑框眼鏡及口罩，臉型瘦削，而列車埋站便停手，扮作完全沒事發生。

列車埋站時，「熱褲女」即時停手，扮作若無其事。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

網民質疑是戴假髮的男子

雖然「熱褲女」的打扮貎似女性，但大量網民質疑其性別，不少人認為是戴假髮的男子，留言指「擺明男人」、「可能係跨性別人士」。不過，有網民認為不論性別如何，都不該在公眾場所作出不雅行為，「唔好講笑，唔理佢係男係女，做呢啲嘢係犯法，同埋傷風敗德」。

（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）