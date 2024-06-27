巴士阿伯對女學生自瀆片瘋傳！事主機智反擊即彈開：嚇到差啲仆親

女生乘搭巴士要小心！有女學生於社交平台發布影片，指日前乘搭巴士時，坐對面位老伯竟望着她「自瀆」，更用腳「撩」她，她於是1招反擊，令老伯「心虛彈開」。樓主之後下車猶有餘悸，斥責老伯「好嘔心」，又指該老伯是慣犯，她計劃到警署報案，「雖然而家報案拉佢唔到，但係備咗案萬一佢真係被人斷正，可以做證據」。

影片引來網民熱議，直斥老伯惡心，「好X變態」、「睇片都覺得好得人驚」，又認為應報警毋須考慮，「要報警！呢啲變態唔可以畀佢逍遙法外」。



女生乘搭巴士要小心！（資料圖片）

該女學生周三（6月26日）於社交平台threads發布影片，指她乘搭巴士時，坐對面的老伯竟望着她自瀆，「佢仲要拎個袋遮住，以為人哋見唔到，媽咪我好X驚」。

影片見到，老伯用斜揹袋遮掩下體位置，右手則放在下體位置一直有動作，直至影片結束仍在震動。

影片見到，老伯用斜揹袋遮掩下體位置，右手則放在下體位置一直有動作，直至影片結束仍在震動。（影片截圖）

樓主表示，該老伯原本並非坐其對面，「佢原本唔坐呢到，嗰陣成車都係空位，佢就無啦啦調咗嚟我對面」，更開始望着她的腳自漬，「請問我對腳有咩好望。我唔知佢有冇發現我影佢，但係佢一定知我睥緊佢，真係好嘔心。而家真係咩人都有」。

樓主又說，老伯自瀆時用腳「撩」她的腳，她於是「郁咗下」，老伯隨即「心虛到彈開」。最終樓主成功下車，但猶有餘悸，「我成功脫離，啱啱真係好X驚，驚到我腳仔軟落車差啲仆親」。

樓主指，老伯自瀆時用腳「撩」她的腳，她於是「郁咗下」，老伯隨即「心虛到彈開」。（影片截圖）

樓主補充，該老伯是慣犯，「真係勁核突，我哋嗰頭沿站好多學校，特別係多女校，啲校服唔係裙就係旗袍，佢就成日趁放學時間走去搭，已經好多人見過佢」，而她計劃到警署報案，「有時受害人可能知道都唔夠膽出聲，我影到佢個樣又錄埋片咁，雖然而家報案拉佢唔到，但係備咗案萬一佢真係被人斷正可以做證。已經同咗屋企人講所以唔驚，最驚係佢繼續變本加厲」。

網民看過影片紛紛批評老伯離譜惡心。（threads）

網民看過影片紛紛批評老伯離譜惡心，「好X變態」、「睇片都覺得好得人驚，好嘔心呀」、「哎呀救命呀黐X線㗎，做得你曾孫女㗎，阿伯」、「呢啲人渣專恰學生妹，佢試下喺啲阿嬋面前打，下體都踢甩佢」。也有人建議，「下次唔洗怯，大聲嗌，佢實褲都着唔切就走」。