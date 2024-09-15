巴士MMA！2男碰撞打鬥撻朵「東龍老表」　四眼男挺身1招KO獲激讚

乘坐巴士應互諒互讓，不應打架！本港網絡瘋傳1段影片，見到巴士上層有2名分別白衣及黑衣男乘客疑因碰撞爭執打鬥，旁邊乘客嚇到「雞飛狗走」，其間黑衣男指摘「你撞埋嚟我到喎，X你老X」，白衣男子則疑「撻朵」表示「郁手郁腳？我X你老X！東龍老表！你係咪打？」。幸好這時有戴眼鐘「四眼男」挺身站在2人中間分隔，勸喻「坐返低先」，阻止了兩人打鬥。



影片引來網民熱議，大部份都激讚「四眼男」做得好，「估唔到一介書生，出手擋在中間，勁」、「四眼哥哥好有正義心」、「四眼哥哥好型」。也有人批評「而家啲人咁無聊？小小事就打交？」、「好心咁大個人就一就，忍讓下」。



翻查資料，該段影片於去年8月已流傳，至近日被「翻炒」再惹熱議，而涉事巴士為九巴5C，由慈雲山開往尖沙咀途中。



本港網絡瘋傳1段影片，見到巴士上層有2名分別白衣及黑衣男乘客疑因碰撞爭執打鬥。（影片截圖）

2男乘客疑碰撞爭執

網上流傳影片長約1分鐘，一開始就見到巴士上層有2名分別白衣及黑衣男乘客疑因碰撞爭執打鬥，黑衣男更一度箍實白衣男頸部，打揮拳擊打白衣男，白衣男則舉手抵擋。旁邊乘客嚇到「雞飛狗走」，亦有乘客說「同司機講停車啊喂」、「唔好開車住啊唔該」。

影片見到巴士上層有2名分別白衣及黑衣男乘客疑因碰撞爭執打鬥，黑衣男更一度箍實白衣男頸部，打揮拳擊打白衣男，白衣男則舉手抵擋。（影片截圖）

這時「四眼男」挺身站在2人中間分隔，黑衣男與白衣男停止打鬥，隔着「四眼男」爭吵，黑衣表示「你撞埋嚟我到喎，X你老X！」，白衣男反嗆「郁手郁腳？我X你老X！」，更疑似「撻朵」說「東龍老表！你係咪打？」，「四眼男」則勸喻雙方「坐返低先，坐返低先」。

這時「四眼男」挺身站在2人中間分隔，黑衣男與白衣男停止打鬥。（影片截圖）

黑衣男與白衣男隔着「四眼男」爭吵。（影片截圖）

黑衣男與白衣男隔着「四眼男」爭吵。（影片截圖）

「四眼男」挺身勸架

經「四眼男」勸阻，2人停止爭吵，黑衣男轉身離開走到下層，白衣男回頭發現問「喂，（黑衣男）走去邊啊？」，四眼男再勸「坐返低先啦」。這時前排有乘客正在報警，已坐下的白衣男連忙說「得喇唔使報（警）喇，由得佢啦，出面嗰啲友仔細佬嚟㗎」。不過巴士仍然停下，陸續有乘客走往下層。

經「四眼男」勸阻，2人停止爭吵。（影片截圖）

不過巴士仍然停下，陸續有乘客走往下層。（影片截圖）

網民大讚「四眼男」

影片引來網民熱議，大部份人都激讚「四眼男」做得好，「估唔到一介書生，出手擋在中間，勁」、「四眼哥哥好有正義心」、「四眼哥哥好型」、「好好年輕人勸交，不像一些自私人！」、「眼鏡哥哥好好人喎」。

也有人批評2人打鬥行為，「而家啲人咁無聊？小小事就打交？」、「好心咁大個人就一就，忍讓下」、「做乜打架一定要X人老X呢？係你哋兩個人事喎！」、「無家教」、「咁躁底去打下羽毛球啦」、「X落車打啦，嘥大家時間」。

有網民批評2人打鬥行為。（影片截圖）

翻查資料，該段影片於去年8月已流傳，至近日被「翻炒」再惹熱議，而涉事巴士為九巴5C，由慈雲山開往尖沙咀途中。

根據香港法例第245章《公安條例》第25條，任何人在公眾地方參與非法打鬥，即屬犯罪，一經定罪，最高可被判處罰款5,000元及監禁12個月；而根據第151章《社團條例》第19條，任何非法社團的幹事或任何自稱或聲稱是非法社團幹事的人，均屬犯罪，一定罪，最高可被判處罰款10萬元及監禁3年。