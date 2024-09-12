地盤MMA！後生仔vs大叔　被1拳打到瞓低後續狂　網民：職安真漢子

【地盤／MMA】天氣炎熱特別易躁底？本港網絡瘋傳1段「地盤工MMA」影片，見到某地盤內有2名相信是地盤員工的男子在打鬥拳來拳往，其中較後生穿反光衣的男子一度被打到跌倒地上，甚至被壓在地上，但都憑韌力翻身再戰，最終有另1名地盤工上前分隔兩人勸架，結束打鬥，惟2人仍在爭執。



影片引來網民熱議，笑言「天氣熱，下下火而已」、「職安熱身操」、「職安真漢子」，亦有網民錯重點稱「重點係：冇帶安全帽打交」；另有網民認為不應打架，以免後悔莫及，「打得應死咗，後悔就遲」。



本港網絡瘋傳1段「地盤工MMA」影片。（影片截圖）

2地盤工烈日打鬥

本港多個Facebook群組下午起流傳該段49秒影片。影片見到，當時烈日當空，2名相信是地盤員工的男子，在挖泥機旁邊打大出手，拳拳打頭相當兇狠，影片外則傳來「花生友」‬表示「打，打打打」、「真係打喎」、「好睇好睇」。

影片見到，當時烈日當空，2名相信是地盤員工的男子，在挖泥機旁邊打大出手，拳拳打頭相當兇狠。（影片截圖）

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其間穿反光衣、戴着安全帽的較年輕男子漸落下風，安全帽也被打掉，危急間想用跳步步法擾敵不果，被一拳打倒在地。不過他隨即翻身，配合假動作和連環拳回擊穿黑衣大叔，黑衣大叔則大爆發，把反光衣男壓倒在地；反光衣男奮力掙扎，使出「爆頭」腳踢中黑衣黑頭部，成功脫身。

2人打鬥持續，這時有另1名地盤工喝斥「喂，停手啊！唔好打喇」，上前分隔兩人。打鬥雖然結束，惟2人仍在爭執，直至影片結束。

另1名地盤工上前分隔兩人，打鬥結束。（影片截圖）

網民笑：職安熱身操

影片引來網民熱議，笑言「天氣熱，下下火而已」、「職安熱身操」、「職安真漢子」、「男人嘅嘢不打不相識」、「大家都係等緊一個和事佬，點知食花生嘅人多，唯有硬着頭皮出手……」。

亦有網民錯重點稱「重點係：冇帶安全帽打交」、「個後生竟然唔夠個阿叔打」，但有人回應「亞叔都無嬴到，後生仔一路堅持到最後」。另有網民認為不應打架，以免後悔莫及，「打得應死咗，後悔就遲」。