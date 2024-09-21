恐怖！報復妻不肯復合　炮仗塞下體引爆大出血　狠夫狡辯終被重判

暴力解決不到感情問題！捷克有名男子與妻子分居後，多次試圖挽回感情，希望分居妻子返回家同住，而兩人最後一次見面時發生關係後，妻子仍不肯復合，男子憤而綁起妻子將炮仗塞進其下體，並點燃引爆，最後導致女方差點失血死亡。法院指妻子只是拒絕與他同住，卻遭可怕的襲擊報復，導致妻子差點失血過多而死,，判丈夫入獄18年，並須向事主支付2萬英鎊（約20.5萬港元）的賠償金，刑滿後要被驅逐出境，丈夫早前提出上訴被拒，維持原判。



奧歷山大（Olekandr S.）因妻子不肯復合，竟用炮仗塞對方下體並引爆來報復。（網上圖片）

綜合外媒報道，36歲烏克蘭籍男子奧歷山大（Olekandr S.），與妻子分居後，多次要求復合，希望妻子返回到比爾森市（Pilsen）的住所同住。2023年9月兩人最後1次見面，當時他們發生關係，但事後妻子仍不肯復合，奧歷山大怒不可遏，竟將妻子綁在床上，並將1根炮仗塞入妻子下體引火點燃。

鞭炮爆炸造成妻子受傷大量失血，所幸送院急救後性命無大礙。而妻子作證時表示「我的血都流出來了，他才撕開我嘴上的膠帶把我解開，我求他打電話求救也不願意，只給我一條毛巾擦血，是後來因不斷出血才送我到醫院」。

法官指妻子只是拒絕與被告同住，卻遭可怕的襲擊報復，導致差點失血過多而死。（示意圖／網上圖片）

而奧歷山大則辯稱，妻子被綁在床上時並未反抗，他使用鞭炮僅出於「好玩」，表示「由於鞭炮封口已經打開，當時天黑了想點火照明，才不小心點燃鞭炮，一切純屬意外」。

可是法庭未有接納奧歷山大的說法，法官審理此案後，駁回奧歷山大的自辯，並指妻子只是拒絕與他同住，卻遭可怕的襲擊報復，導致妻子差點失血過多而死，法官判處奧歷山大入獄18年，並須向事主支付2萬英鎊（約20.5萬港元）的賠償金，刑滿後要被驅逐出境，奧歷山大早前提出上訴被拒，維持原判。