淫舅亂倫15歲外甥女！她關閉手機定位去旅館4小時　父母震驚怒告

台灣發生舅父與未成年外甥女發生關係的亂倫案。高雄市1名15歲少女和舅父很是親近，舅父於2022年返回高雄老家探望長輩時，其間竟趁機相約外甥女到汽車旅館性交。少女擔心被父母發現行蹤，更故意關閉手機定位長達4小時，但事件終被父母揭發，獲知舅父劣行後憤而提告。法庭經審理後，裁定淫舅對14歲以上、未滿16歲之女子為性交罪罪成，入獄10個月，全案可以上訴。



15歲少女和舅父發生關係後，因神情有異而被母親揭發事件。示意圖，非當事人。（gettyimages）

根據判決書，事發於2022年8月，男被告從外地回到高雄，前往祖父母住所探親，當月17日下午2時許，透過LINE相約15歲外甥女外出遊玩，到了晚上8時許，男子帶同外甥女前往汽車旅館開房發生關係，外甥女為免被父母發現，更一度關閉手機定位長達4小時。

事後母親發現少女神情有異，於是再三追問，少女才透露和舅父發生不當關係，父母大感震驚，憤而報警和提告。

涉案舅父事後被捕，案件經審理後，被判囚10個月。（示意圖/gettyimages）

接受調查期間，被告辯稱沒有違反外甥女的意願，案發前他們互動密切，早於2021年6月已經發生關係，外甥女事後更傳送「想你了」、「摸摸頭」的貼圖，顯示雙方非常親密，發生關係是「兩情相悅」。案發時，被告帶同外甥女前往汽車旅館，對方不但沒有拒絕，甚至出言附和。

法官裁定被告沒有違反受害人意願，但由於受害人只有15歲，被告仍然犯法，所以判囚10個月。（示意圖/gettyimages）

案件隨後在法庭審理，被告承認2022年8月的確和外甥女發生關係，但重申沒有違反對方意願，他供稱當準備前往汽車旅館時，外甥女自行關閉可由父母追蹤的定位系統，事後亦向父母訛稱去檳榔攤用膳，而且當時被告先去沖涼，如果外甥女並非自願，可以趁機求救或逃跑。

法官裁定被告沒有違反受害人意願，但受害人只有15歲，被告行為觸犯對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判囚10個月，全案可以上訴。

（綜合）