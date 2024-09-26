新男友促脫毛！女生花$XXXX買療程　母嫌貴要求退款　網民：巨嬰

被新男友要求脫毛但又嫌貴！杭州女子吳女士被新交的男朋友要求脫毛，她花3,000元人民幣（下同，約3,300港元）購買當地美容院脫毛療程，首次脫毛後，其母得悉價錢覺得太貴，要求她退款，未料商家要求扣減單次脫毛貴用888元（約980港元）。吳女發現該店單次療程的費用為688元（約760港元），憤而向內媒申訴。網民看完前文後理，批評事主是「巨嬰」，「這個新聞涉及的退卡、家庭關係、情侶關係、巨嬰行為」，許多人又爆笑指事主酷似內地男演員沈騰。



吳姓女子被男友要求脫毛，她花近3000人民幣購買脫毛療程。（微博影片截圖）

為男友花3000人民幣脫毛 母親嫌貴

內媒報道，杭州吳女士最近展開新戀情，隨即被新男友要求脫毛，她花3,000元人民幣在網上預購無限次數的脫毛年卡。吳女首次使用上門脫毛療程時，其母知悉價錢後覺得太貴，要求她退款。吳女多次致電及發訊息給店主，直至她揚言向媒體申訴，店主才稱可扣除單次脫毛價格888元後退回其他費用。

吳女士向內媒求助，表示：「本來我是接受，但想了一想，當時買蘋果耳機也只是999元，都不捨得買。店主一開口就要888，我覺得不開心！」她在網上翻查，發現該店單次脫毛費用是688元人民幣，認為店主開出的扣款金額不合理。

吳姓女子被男友要求脫毛，她花近3000人民幣購買脫毛療程。（微博影片截圖）

店主回應內媒記者指，療程當日她安排了技師上門，女事主和家人在技師面前爭吵，更拉着技師要求當場退款。她已答應了退款，並解釋單次費用是888，女事主看到的較便宜價錢是網上平台優惠，不適用於現時情況。店主又無奈指女事主不停鬧人，說「我掉錢眼子裏了」、「現在給我轉錢，剩下的賞你了」，但承認當初辦團購時沒有制定退卡條款。吳女現已向當地市場監管所投訴。

吳女花近3000人民幣買脫毛療程，母親發現後覺得太貴叫她退款。（微博影片截圖）

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網民：全是槽點不知道從何說起

不過，吳女被網民一面倒鬧爆，批評她要求無理，文字訊息顯得咄咄逼人，「巨嬰行為」、「希望這位女士心平氣和和老闆商量清楚該怎麼退款，不要辱駡別人」、「面相很成熟，心智很低智」、「全是槽點不知道從何說起」，又擔心她是否遇到騙局，「她男朋友是不是在美容機構上班」。

多名網民又錯重點，笑指女事主樣貌酷似內地男演員沈騰，「沈騰，別以為你塗了白臉戴假髮，我們就認不出你」、「直播的時候好多人說她像沈騰」。

（微博）