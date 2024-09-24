首見家長談婚事！家姐男友無埋單　5人食飯最終由「他」找數惹議

談婚論嫁前見家長是人生大事之一，理應盡量顯示自己最好一面。惟有港男在網上大呻，指胞姊男友首次「見家長」商討婚事，一行5人外出用膳，見男方「唔識講嘢怕怕醜醜咁，一睇就知唔蒲唔煙唔酒唔賭」，當晚帳單合共1,057元，但胞姊男友沒有主動埋單，父親亦不打算請客，最後由作為弟弟的樓主結帳，他事後批評「我覺得男仔請女朋友吃飯係應該 」、「我埋單無所謂，只係覺得你唔似一個男人」。



帖文引來網民熱議，許多人認為「呢啲門面嘢，至少都扮吓爭單」、「你家姐男朋友唔太識做人」，但亦有意見指「未結婚，成家人要人1個請，唔覺尷尬咩」、「成家人食人哋1個，好意思？」。



家姐的男友見家長男方，同枱吃飯卻未有主動埋單，令樓主對他印象大打折扣。(《西謊極落：太爆．太子．太空艙》劇照)

樓主不滿：真係扣咗好多分

樓主在Threads發文表示，事發當天胞姊首次帶同男友和家人外出用膳，主要商討婚事。樓主形容男方30多歲，外表端正，「乖乖仔咁嘅款，唔識講嘢怕怕醜醜咁，一睇就知佢唔蒲唔煙唔酒唔賭」。

5人吃飯帳單合共1,057元，但胞姊男友沒有主動埋單，父親亦沒有意欲出錢，最後由樓主結帳，他事後批評男方「又唔係十八廿二，工作咁多年係唔係應該有啲積蓄，我覺得男仔請女朋友吃飯係應該」，何況和未來外父外母見面的重要場合。樓主更形容「覺得唔似一個男人，呢個真係扣咗好多分」。

樓主展示收據，5人吃飯合共消費1,057元。（Threads圖片）

網民斥男方：不懂做人情世故

帖文在網上迅速引起熱烈討論，大量網民質疑胞姊男友誠意不足，「雖然無明文規定一定要男方請，但係咁唔識做，相信喺事業上都唔會點發圍」、「不懂做人情世故」，更有人建議樓主胞姊應再觀察，避免婚後出現更多問題。

帖文在網上迅速引起熱烈討論，大量網民質疑胞姊男友誠意不足。(《西謊極落：太爆．太子．太空艙》劇照)

但亦有人認為要求男方埋單似乎略嫌過份，「呢個格局明顯你哋係主，人哋係客啦，除非佢講明想請你地食餐飯」、「佢係唔識做，但張單會去到你手，你家姐同你老竇亦都係唔識做」，更有人覺得若男方未有明確表示要請客，似乎不應該強求埋單。

（Threads）