屯門冰室雞翼腸仔飯$75！食客呻貴斥不值　網民撐餐廳︰無呃你喎

本港物價高企，外出用膳動輒數十元。有facebook專頁發帖批評，稱到餐廳用膳時，叫了1碟黑椒汁雞翼腸仔飯，直斥「咁嘅飯75蚊，我都係留返啲錢去日本」、「香港，75蚊食腸仔；日本，75蚊食和牛」。



有網民留意到碟上店舖標誌，相信是屯門1間冰室，其黑椒雞中翼腸仔飯售價75元，不少人支持帖文，稱「成本10元都唔使，真係慳啲錢去旅行用！貴得來唔值，食水好深」、「$7.5 就差唔多，所以𠵱家飲食業自己趕客」。但更多網民撐餐廳無問題，認為「奇怪，明碼實價，你可以唔光顧或者叫其他嘢食，明知又貴又頹仲要食完唱係乜玩法」、「$50租金、$15人工，$5成本，賺你$5」。



facebook專頁上載1碟黑椒汁雞翼腸仔飯照片，批評「咁嘅飯75蚊，我都係留返啲錢去日本」、「香港，75蚊食腸仔；日本，75蚊食和牛」。（facebook專頁圖片）

發帖的facebook專頁一向關注日本旅遊、購物和美食，近日上載1張圖片，可見是1碟黑椒汁雞翼腸仔飯，賣相就是一般碟頭版，專頁管理員連出2個帖文，批評「咁嘅飯75蚊，我都係留返啲錢去日本，得閒執張平飛快閃好過啦」、「香港，75蚊食腸仔；日本，75蚊食和牛」，甚至比較黑椒汁雞翼腸仔飯和日本和牛。

網民認為用日本和牛比較，對該間食肆並不公平，「咁你想畀乜你？ 都寫明腸仔雞翼飯，唔通畀豬扒你？」、「有乜問題？又冇呃你」。（示意圖/資料圖片）

雖然專頁沒有開名，但網民留意到碟上店舖標誌，相信硋碟飯出處是屯門1間冰室，其餐牌的確有黑椒雞中翼腸仔飯，售價75元。帖文引來網民熱議，部份網民認同專頁所言，「監房新年加餸飯餐？」、「香港物價真的非常過份」、「𠵱度最多20蚊成本」。但更多網民認為「咁你想畀乜你？ 都寫明腸仔雞翼飯，唔通畀豬扒你？」、「有乜問題？又冇呃你」、「明碼實價，講明係乜野飯要幾錢，我睇到餐牌會直接起身走，點解仲要點嚟食？」。

（綜合）