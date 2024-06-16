貴價頽飯！漢堡火腿煎雙蛋飯$73　港男嘆：想調頭北上　網民咁睇

本港物價高昂，外出用膳動價格愈來愈貴。網上日前流傳1張圖片，顯示港男見到餐廳張貼「大廚推介」餐單，排在首位的漢堡火腿煎雙蛋飯售價73元，較豬扒鴨胸飯或意粉更貴，立即形容「即刻想調頭搭車北上」，網民紛紛留言「見到價錢就已經唔想食」、「貴到咁」，但亦有人認為「請問有支槍指住叫你食？唔啱咪第二間」、「視乎地點，如果遊客區租金貴的話，任何消費都貴」。



餐廳「大廚推介」餐單中，漢堡火腿煎雙蛋飯售價73元，其他餐介乎69至85元。（facebook群組「全港店舖消息(開張/執笠)關注組 (店舖/ 餐廳/ 零售/ 商場/ 小店/ 大集團/ 實體經濟)」圖片）

樓主在facebook群組「全港店舖消息(開張/執笠)關注組 (店舖/ 餐廳/ 零售/ 商場/ 小店/ 大集團/ 實體經濟)」上載圖片，可見是餐廳「大廚推介」餐單，漢堡火腿煎雙蛋飯排在首位，售價73元，至於其他餐介乎69至85元，最貴的是柱侯薯仔粒炆雞配白飯和清蒸豉汁海上鮮配白飯，全部餐奉送例湯和熱飲，但轉凍飲另加3元，樓主形容「一睇到個晚餐1號，即刻想調頭搭車北上」。

樓主形容「一睇到個晚餐1號，即刻想調頭搭車北上」。（《十二夜》電影截圖）

帖文被轉載至其他群組，多名網民留言討論，有人認為「食材成本唔使5蚊」、「我認我窮，食唔起」、「返大陸食龍蝦都得」；不過，亦有網民反駁餐廳是明碼實價，「你可以唔叫」、「直頭搬返上去住啦」、「要北上先有飯食，咁係因為你窮」。

（綜合）