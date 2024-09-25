醉女遭客戶帶回家性侵！男友靠定位尋獲　淫狼稱女方自願判決出爐

女子單獨與男性外出飲酒要提高警覺。台北有女業務與相熟男客戶，外出食飯飲酒消遣，女方為怕飲醉酒，提前將自己住所地址及閨密的資料給予男方，可是當酒過三巡，女子飲到爛醉，卻遭男方帶回其住處性侵得逞。而女子的男友發現女友失去聯絡，靠手機定位警方終在男客戶家尋獲女友，事後在女方私處驗出DNA與男客戶相符。男客戶性侵罪成，被判處入獄4年，並須向事主賠償60萬新台幣（約14.6萬港元）。



女業務小娜（化名）相約客戶陳男在台北市聚餐飲酒，不料對方趁她醉酒將她帶回家性侵。（GettyImages）

綜合台灣媒體報道，事發於2022年10月6日晚，女業務小娜（化名）相約客戶陳男在台北市聚餐飲酒。2人平時也會一起相約外出吃飯、飲酒聊天。而事發當日兩人在居酒屋吃晚飯後，之後續攤到幾間酒吧飲酒。小娜事前給陳男親友的聯繫方式，如果自己喝醉了也請對方幫忙送回家中，豈料小娜飲至爛醉狀態時，陳男竟把小娜送往自己住所。

小娜男友在手機發覺女友說話斷斷續續，並聽到的士跳錶聲，之後靠着小娜的手機定位，找到陳男住所及報警。他跟警方上樓，20分鐘後來應門的小娜，身上所穿與出門前的衣服已不同，且沒穿內衣褲。男友帶她前往醫院檢驗，其間小娜仍處於斷片狀態，並且情緒不穩，回答反覆。

其後小娜短訊陳男，痛斥他：「你他X的我酒嘴（醉），X你老師想X我，幸好我朋友來救我，你他X的」。北市聯醫報告指有性侵迹象，小娜下體有傷，且驗出私處內的DNA與陳男相符。新北地檢隨即依法起訴陳男乘機性交罪。

法院認為陳男明知受害人非自願，造成她身心受創，且一直不認罪加狡辯，顯然毫無悔意，判處他入獄4年。（示意圖／GettyImages）

新北法院認為陳男罪證明確，被告明知受害人非自願，造成她身心受創，且一直不認罪加狡辯，顯然毫無悔意，判處陳男入獄4年，並須賠償小娜60萬新台幣（約14.6萬港元）。

陳男不服一審判決上訴，辯稱小娜和他在酒吧時互動親密，事後警方到場她也沒哭，在醫院能傳訊代表意識清楚；陳男還主張，性交當時小娜還坐在他身上，是自願與他發生關係，自己絕非違反意願發生關係。但高院駁回上訴，認為原審量刑無不當，維持原判。此案還可上訴。