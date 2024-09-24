內地女暴雨下這樣搭港鐵阻上落　遭大叔乘客霸氣KO　網民激讚好勇

乘搭交通工具要互諒互讓，尤其是惡劣天氣下。有乘客於網上發相發文，指大雨天氣下乘搭港鐵時，有1名內地女子坐在門前中間，即使列車到站也沒有讓開，有大叔撞開她才能上車；內地女之後「坐過少少」，但仍坐在門前玩手機，令樓主不滿批評「阻住人上落」。



事件引來網民熱議，有人讚大叔「做得好」、「好勇」，又批評阻路行為，「睇佢唔到喎，照樣行過」、「好多人塞住門口打機睇戲，以前啲人都話識行出去畀人落車……而家塞住門口……上車嗰啲又係驚死無位咁……人未落車就撞入嚟」。惟也有網民認為，「肯坐過少少已經好好」、「她有勇氣坐在地下，已經不錯，好過踎低」。



乘搭交通工具要互諒互讓，尤其是惡劣天氣下。（資料圖片）

內地女坐港鐵門前阻上落

本港近日天氣不穩，間中有驟雨。有乘客於Facebook群組「大埔 TAI PO」發相發文，指當日沙田火炭相當大雨，惟乘搭港鐵時，有1名內地女坐在門前中間位置阻路，令他十分氣憤，「X你老X火炭己經好大雨，坐係喺度門前中間，車到站仲坐喺原位， 有個阿叔撞開佢先上到車」。

照片見到，該內地女盤膝坐在車門邊、扶手位置下方，正低頭玩手機。（Facebook群組「大埔 TAI PO」）

從樓主上傳照片見到，該內地女盤膝坐在車門邊、扶手位置下方，正低頭玩手機，旁邊則站着大批乘客。

樓主續說，該內地女之後「坐過少少」，但仍坐在門前附近位置，「繼續阻住人上落」。

乘搭交通工具要互諒互讓。（資料圖片）

網民批阻路 讚大叔做得好

相片引來網民熱議，有人讚大叔「做得好」、「好勇」。也有人批評內地女阻路行為，「睇佢唔到喎，照樣行過」、「好多人塞住門口打機睇戲，以前啲人都話識行出去畀人落車……而家塞住門口……上車嗰啲又係驚死無位咁……人未落車就撞入嚟」、「習慣咗」、「我會撞開佢、「其實出手鬧佢好過貼上嚟」。

惟也有網民認為，「她有勇氣坐在地下，已經不錯，好過踎低」、「肯坐過少少已經好好」。