移民英國悲歌！港男賣樓$300萬帶一家移民　3年只剩$XX萬崩潰回流

【移民英國／須知／回流】移民生活未必盡如人意。有網民於討論區發文，指其朋友3年前賣了自住樓，帶着300萬元一家大小移民英國，惟3年後只用剩幾十萬元，無法繼續維持生計，唯有回流香港，等安頓後再接回妻子及女兒。樓主感嘆，「錢又使光敗走，返來屋又無，以前份人工又搵唔返……簡直是現代香港人的悲歌」。



帖文引來網民熱議，認為回流沒有問題，「覺得唔啱就返」、「聽周圍親戚朋友講返，由台灣／英國回流係多咗」。但也有網民質疑真偽，「去到無嘢做嘅咩？3年都冇搵過錢？唔信！」、「我識有十幾個家庭過了英國，到現在仲未有1個移英的朋友回流」。



移民生活未必盡如人意。（資料圖片）

港男賣自住樓帶一家移民

該網民於香港討論區以「我老友移咗民英國3年，今日終於返來！」為題發文，講述其朋友移民英國悲歌。

樓主表示，其朋友3年前賣了自住樓，帶着300萬元帶一家大小移民英國，可是在英國生活不似預期，300萬資金只餘下數十萬元，難以長期維持生計，唯有回流香港尋找生機，「使咗2球（200萬元）頂唔順，計過條數頂唔到六年（BNO英國「5+1」方案」），不如盡快回流，仲有一線生機！」。

樓主表示，其朋友3年前賣了自住樓，帶着300萬元帶一家大小移民英國，可是在英國生活不似預期，300萬資金只餘下數十萬元，難以長期維持生計，唯有回流香港尋找生機。（資料圖片）

積蓄剩幾十萬要回流

樓主又說，其朋友回到香港就要找地方居住，待找到工作和租樓，打點好一切後，再接仍留在英國的妻子及女兒回港，令樓主感嘆，「做男人真痛苦！勞心勞力……錢又使光敗走，返來屋又無，以前份人工又搵唔返……簡直是現代香港人的悲歌！真係唔知佢點樣過到呢關」。

樓主又說，其朋友回到香港就要找地方居住，待找到工作和租樓，打點好一切後，再接仍留在英國的妻子及女兒回港。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，認為回流沒有問題，「覺得唔啱就返」、「聽周圍親戚朋友講返，由台灣／英國回流係多咗」。也有網民指出，「租樓都未必大問題，搵工先大問題」、「3球3年洗剩幾十萬，即係平均一個月使咗6、7皮（6至7萬），都好大使喎」。

但也有網民質疑真偽，「去到無嘢做嘅咩？3年都冇搵過錢？唔信！」、「我識有十幾個家庭過了英國，到現在仲未有1個移英的朋友回流」。