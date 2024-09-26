人妻出軌男同事對話超露骨：濕成這樣　捱告反爆丈夫曾與同性有染

想丈夫同意離婚，所以跟男同事「扮出軌」？台灣高雄1名人妻結婚不夠2年，就和男同事發生婚外情，2人言行非常大膽，手機對話顯示人妻向姦夫嬌喊「有嚇到！第1次濕成這樣」、「我要讓你累死，撐那麼久死不射」，更曾帶姦夫回家偷情。最終東窗事發，終如她所願離婚，但丈夫怒告索償。人妻在辯稱只是想讓丈夫同意離婚，「沒有真的出軌」，反大爆丈夫婚前曾與罹患愛滋病的同性友人有染，對其性取向亦存疑。惟法官判人妻和姦夫要賠償25萬新台幣（約6.38萬港元），人妻不服上訴後，卻被高雄高分院駁回。



女被告被指和男同事有染。（示意圖/gettyimages）

人妻曾帶姦夫回家偷情

判決書指出，羅姓女被告和蘇姓男子暹2021年結婚，婚後同住在蘇男購買的單位，育有1名未成年子女。豈料結婚不夠2年，羅女與男同事有染，2人相約「在後面放鞋子的地方」發生關係，更經常透過通訊軟體打情罵俏，對話非常露骨。羅女曾形容「我有嚇到，第一次濕成這樣」、「我要讓你累死，撐那麼久死不射」，甚至帶姦夫回家偷情。

蘇男其後後揭發妻子的姦情，憤怒地與她直接對質，據報羅女當時承認與男同事有染，蘇男心死離婚，同時向２人提告索取賠償。

案件經過一審二審，法官判處男女被告合共向原告賠償25萬新台幣（約6.38萬港元）。（示意圖/gettyimages）

爆丈夫曾與患愛滋病同性友人有染

羅女在庭上辯稱，丈夫婚前曾與罹患愛滋病的同性友人有染，令到她耿耿於懷，加上懷疑丈夫的性取向，但無法順利離婚，於是和該名男同事商討，假裝傳送曖昧訊息，製造她出軌的假象，藉此逼迫丈夫同意離婚，實際上2人只是一般同事關係，沒有發生過關係，所以沒有侵害配偶權。

高雄地院法官經審理後，並不採納羅女的說法，判處羅女和姦夫賠償25萬新台幣（約6.38萬港元），羅女不服上訴，高雄高分院經審理後駁回上訴，全案確定。

（綜合）