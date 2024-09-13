婚禮現場踢爆姦情！新郎出軌伴娘　新娘即日提離婚再使出最強報復

在婚禮上被最親密的人背叛？外國1名新娘在舉辦婚禮時，發現新郎及伴娘多次一同消失，之後新娘更發現他們親熱的照片。回想起過往諸多古怪之處，新娘驚悉丈夫和閨密已秘密偷情了一段時間，即時實施「最強報復」！她不但在婚禮上向賓客們大爆兩人出軌的秘辛，令他們「社死」，又在婚禮後向丈夫提出離婚，將他由丈夫即日變「前夫」。最終亦成功透過離婚財產分割，分走對方大部份金錢及同居的房子，將「渣男前夫」掃地出門。



外國1名新娘在舉辦婚禮時，驚悉新郎及伴娘已秘密偷情了一段時間。（示意圖，GettyImages）

該名31歲外國女網民在論壇Reddit發帖，表示她與30歲的前夫諾亞（Noah）是在高中認識的，讀大學時正式開始交往，而諾亞後來也向她求婚，結束多年愛情長跑。

當時，樓主找了好閨密吉雅（Gia）做伴娘。她與吉雅從幼稚園起就是好友，而吉雅一直在旁支持着她與諾亞，甚至諾亞求婚的計劃也有吉雅從旁協助。吉雅多年來有數不清的戀愛關係，不過目前她正與另1名男子穩定交往，並已決定明年結婚。

樓主在婚禮上發現新郎及伴娘多次一同消失。（示意圖，GettyImages）

挑婚紗時伴娘新郎齊失蹤

樓主憶述她與諾亞沒有經濟顧慮，一心想操辦一場夢幻婚禮，而籌備婚禮上也一直沒有問題。婚禮前，樓主和媽媽、姐姐及吉雅去挑婚紗，而諾亞就和爸爸、伴郎珀西（Percy）去試禮服。珀西也是樓主的好友，但從不曾越界。試衣過程中，吉雅突然失蹤了整整1個小時，遍尋不獲，而這時珀西也傳訊給樓主說諾亞也已消失了一段時間。

當時樓主感覺有些不對勁，甚至擔心兩人就在一起。而事實上，諾亞和吉雅的確在一起。當大家找到他們時，吉雅正在試穿婚紗，而諾亞穿好禮服在旁。樓主心中一沉，而吉雅連忙解釋只是想節省之後她自己操持婚禮時試穿婚紗的時間，順便找諾亞扮成她的男朋友看看效果。

雖然一切都是那麼的古怪，但樓主還是相信好友與未婚夫的說話，「他們一直對我說『你知道我只愛你』」。而隨着婚禮日期漸近，諾亞愈發古怪，不但早出晚歸、手機時常更改密碼，還總是藉口很忙，忽略了樓主。未婚夫忙不過來，樓主便想找好友吉雅作伴，但每次都被拒絕，而諾亞和吉雅的繁忙時間也相當一致。

樓主在婚禮上向賓客大爆新郎與伴娘出軌的秘辛，令他們「社死」。（示意圖，unsplash）

婚禮察覺姦情

終於到了婚禮當日，樓主沿着紅毯而行，但本應等在走道盡頭的新郎卻不見蹤影，而同樣消失的還有伴娘。賓客們都面面相覷，而這時吉雅慌張地跑回來並揮手致歉，5分鐘後，諾亞也回來了。婚禮繼續進行，然而儀式結束後，本應接待賓客的新郎則再次和伴娘一起不見。

姐妹團中的其中1人終於向樓主透露，諾亞和吉雅躲起來偷情，並指他們之前曾整夜纏綿，甚至展示照片作證據。婚禮上諾亞和吉雅三番數次逮着機會就一同消失，再加上眼前「鐵證如山」，一切都令樓主異常憤怒，於是奪過現場樂隊的咪高峰，向在場賓客爆料諾亞和吉雅的姦情。

樓主之後也與重返現場的諾亞對質，而諾亞也承認自從1年多前籌劃求婚開始，他就與吉雅外遇。他亦不再愛樓主，甚至希望新娘是吉雅。而吉雅的男友也知道了吉雅不忠，於是提出分手。

樓主最終成功透過離婚進行財產分割，分走前夫大部份金錢及同居的房子。（示意圖，GettyImages）

新娘的「最強報復」

樓主決定實施「最強報復」，在婚禮結束後數小時就向諾亞提出離婚，並因離婚財產分割，在1個月後分走了諾亞大部份財產及她與諾亞同居的屋。而她的前老爺、前奶奶亦生氣地與諾亞斷絕關係。諾亞被掃地出門，甚至曾在收容所流連。而如今樓主也開展的新戀情，對象竟是前夫的伴郎珀西。

有不少網民留言恭喜樓主，亦有人讚揚她堅強，並沒有因為閨密和前夫的背叛而一蹶不振，「恭喜」、「活得好就是最強的報復」；也有人認為樓主忍耐到婚禮完成才提出離婚是「高招」，還可以藉離婚分走前夫大部份財產，「因果報應」、「渣男人財兩空」。

（綜合）