性侵未成年女兒！兒子戴耳機打機未為意　獸父罪成提上訴官這樣判

台南發生獸父性侵女兒的駭人案件。1名男子在家中房間對當時未成年女兒兩度伸出狼爪，女兒當時哭喊呼救，但在房外客廳的胞弟戴住耳罩式耳機玩遊戲，所以沒有聽聞姊姊的求救聲，未能阻止姊姊被爸爸性侵。女生事後將慘痛經歷告知朋友，然後報警求助，獸父其後被捕。案件經一審後，被告罪性被判4年6個月有期徒刑，但他近日提出上訴，法官再審理後駁回。



獸父性侵未成年女兒時，竟試圖狡辯合理化其獸行。（示意圖/gettyimages）

性侵時試圖狡辯合理化獸行

判決書指出，獸父和家人合共6人住在台南市安南區，案發去年5月間，女兒尚未年滿18歲，豈料獸父趁家中只有子女時，強行將女兒拉進房中，兩度性侵逞慾，其間試圖向女兒狡辯合理化其獸行。雖然女生不斷尖叫，但父親力氣較大，加上胞弟在客廳戴住耳罩式耳機打電動遊戲，因此沒有聽到胞姊呼救，未能及時救援。

事後女生透過通訊軟體聯絡朋友訴說經歷後，在對方的陪同下前往醫院驗傷和報警。經過檢測後，女生貼身衣物和身上多處都驗出父親的DNA，成為確鑿證據。

被告罪成後提出上訴，但遭法官駁回。（示意圖/gettyimages）

被告辯稱平時和女兒有親密動作

案件在台南地院審理，獸父承認曾與女兒性交，但辯稱平時和女兒都有親密動作，當時是順其自然發生關係，沒有強制性交，其辯護律師更指案發時受害女生沒有明顯反抗行為。但受害女生指出當時不抵抗，其中1個原因是無法掙脫狼爪。法官最終沒有採納獸父口供，對他判刑4年6個月。

法官斥被告為一己私慾性侵女兒

獸父不服提出上訴，案件近日在台南高分院審理，法官認為被告身為父親，理應妥善照顧女兒，但為了一己私慾，強制與女兒性交，沒有尊重女兒的身體自主權，導致受害人身心受創，陰影難以抹滅，加上性侵對兒童和少年的身心造成重大傷害，成長過程中容易出現生理和心理問題，嚴重傷害人際關係和未來發展等，家人性侵的傷害就更加嚴重，被告至今否認罪行，難見悔意，法官駁回被告上訴，但全案仍可上訴。

（綜合）