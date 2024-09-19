亂倫性侵14歲女兒！獸父偕女友逼拍性愛片囚7日　游說陌生男輪姦

泰國發生亂倫和拍攝兒童色情影片案件。1名獸父被指帶14歲女兒注射避孕藥，繼而將她囚禁性侵，而且和女友聯手，邀請其他男性拍攝輪姦色情影片，甚至直播賺錢，歷時長達7日7夜。女受害人雖被下藥被迫就範，但曾經反抗捱打，最終逃出生天報警求助，獸父和女友逃亡前嘗試銷毀所有證據，約1個月後警員成功拘捕獸父及其女友，同時檢獲相關證據，獸父否認犯案，甚至訛稱受害人並非其親生骨肉。



獸父逃亡約1個月後被捕。（Metropolitan Police Bureau 圖片）

獸父過往無惡不作

涉案32歲獸父托薩坎（James Tosakan）又名阿農（Arnon），育有1名14歲女兒，托薩坎作惡多端，犯罪紀錄可以追溯至2020年3月，包括欺詐、盜竊、性罪行，以及科技罪行，他最近結交到1名新女友，關係不俗。

囚7日7夜性侵兼拍色情片

本年7月31日至8月7日期間，托薩坎在曼谷一帶盜竊手機，警方展開相關調查，其間收到托薩坎的女兒報案指，過去7日先被父親帶往曼谷1間診所注射避孕藥，手機隨後遭到沒收，父親更將她囚禁在巴吞他尼府（Pathum Thani）空鑾縣（Khlong Luang）1個單位內，繼而伸出狼爪，以及拍攝兒童色情影片，長達7日7夜。

托薩坎在網上遊說其他陌生男子參與拍攝，製作輪姦影片，甚至向女兒下藥強迫拍攝，女生曾經暗中用手機傳送短訊給親戚求助，但遭獸父發現毆打，最終女生成功逃走報案。

獸父否認犯案，甚至訛稱受害人並非其親生骨肉。（網上圖片）

法庭發出通緝令

托薩坎逃亡前嘗試銷毀所有證據，而且拆除屋內閉路電視。法庭發出通緝令，托薩坎逃亡約1個月後，警方前往班武里府（Prachuap Khiri Khan）華欣區（Hua Hin）的出租單位，以涉嫌多宗罪名拘捕托薩坎，包括盜竊、強姦15歲以下女童，以及拍攝兒童色情影片，當時他正和女友在一起。

雖托薩坎極力否認指控，聲稱事發時拒絕為女兒購買iPhone，所以被對方誣告，他只是承認拍攝成人電影，但堅稱是他和現任女友雙方同意而拍攝。

被捕女子拒絕回應任何提問。（網上圖片）

被捕男訛稱受害女童非親生骨肉

但警方調查顯示，懷疑托薩坎和女友策劃是次拍攝，他們更經營非法群組「Miki 」，托薩坎擔任群組管理員，直播露骨內容獲利，他們向受害女生下藥，在網上說服其他男性和她發生關係，以及拍攝性愛影片。警員更發現托薩坎在網上引誘另1名15歲女生發送裸照，繼而勒索5,000泰銖（約1,100港元），警員事後以涉嫌製作色情材料罪名拘捕托薩坎女友。

2人被帶返警署時，托薩坎向記者否認向女兒犯案，聲稱有證據顯示案中行為得到女兒同意，並有相關對話紀錄，他更訛稱受害人並非其親生骨肉，托薩坎女友拒絕回應任何提問。

據了解，警方經調查後證實受害女生是托薩坎的親生女兒。

（綜合）