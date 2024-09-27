時代廣場外垃圾桶棄玫瑰花！目擊者爆內情　網民︰在時代門外分手

歌手陳奕迅的名曲《黃金時代》歌詞提到「黃金廣場內分手，在時代門外再聚」，以另類方式應驗？有港男在網上表示，日前在銅鑼灣見到有1名女生「捧住1紮好大好靚嘅玫瑰花」，當時覺得該對小情人表現甜蜜，豈料約5分鐘後，「就見到呢1束燦爛嘅玫瑰花，被放置喺垃圾桶隔籬，好孤獨好可憐的樣子」，並見到該對男女「前後腳咁行入扶手電梯」。



樓主上載照片作證，見到該束玫瑰花疑被棄置放在時代廣場對開的垃圾桶旁，相鄰就有扶手電梯前往港鐵站，有網民估計該束玫瑰花大約近百支，估計起碼過千元，許多人笑言「今次唔係『黃金廣場內分手』，可能係『在時代門外分手』」、「係唔係唔方便拎住去打羽毛球？」、「𠵱家見花墟好多人買紮花為咗影相，影完都係放垃圾桶旁俾人拎」。



該束玫瑰花被放置在時代廣場對開垃圾桶旁邊，圖中1對男女未知是否樓主提及的情侶。（facebook群組「西環變幻時」圖片）

男女甜蜜同行 5分鐘後棄花束

該名港男在facebook群組「西環變幻時」發帖表示，早前在銅鑼灣見到1名女生「捧住1紮好大好靚嘅玫瑰花」，相信是同行的男生相贈，估計他們是情侶關係，當時覺得他們非常甜蜜。

但大約5分鐘後，樓主就見到該束玫瑰花被放置在時代廣場對開垃圾桶旁邊，看起來感到孤獨和可憐，至於該對男女「前後腳咁行入扶手電梯」。樓主上載的照片顯示該束紅玫瑰花相當大束，而有一對男女正前後腳步向往港鐵站的扶手梯，但未知是否樓主提及的情侶。

網民：可以循環再用

大量網民笑言「其實可以循環再用」、「佢哋都掉得好好，沒有掉入垃圾桶裏面，可以留給惜花之人」、「男仔應執返送畀阿媽啦，照顧到你咁大」。

（facebook群組「西環變幻時」）