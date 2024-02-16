最慘情人節│港男錯失良緣99枝玫瑰無用　決免費轉贈　阿妹1句絕了

周星馳電影《西遊記大結局之仙履奇緣》經典對白稱「曾經有一份真誠的愛情放在我面前，我沒有珍惜，等我失去的時候我才後悔莫及，人世間最痛苦的事莫過於此」，在情人節聽起來令人倍感神傷。有港男本月14日情人節晚上在網上發文，稱身處旺角朗豪坊，可免費送出1束共99朵玫瑰，但強調「唔好問我前因後果，我會喊畀你睇」，又指是自己「冇珍惜佢先」，最終有另1名男子認領鮮花。傷心港男指胞妹亦留意到其帖文，直言「叫你唔好浪費錢」，又叫他好好照顧其寵物犬。網民紛紛安慰「這只是人生其中一個成長階段。將來回看，可能就會理解了」、「師兄請堅強」，但亦有人笑問「唔知喺現場睇到嘅人會唔會誤會呢？男人送花畀男人」。



樓主在情人節準備1束共99朵玫瑰，但始終無力挽回錯失了的良緣，只好轉贈他人。（facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」圖片）

樓主在facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」圖文並茂表示，本月14日情人節購買1束共99朵玫瑰，現時願意免費送出，凌晨12時如無人要，樓主就會將花束扔入垃圾桶，並相約在旺角朗豪坊交收，先到先得。樓主稱任何有興趣人士可以留言，再說明在哪層交收，但強調「唔好問我前因後果，我會喊畀你睇」，而他回覆留言時指「係我冇珍惜佢先」，相信錯過良機，嘗試以花束挽回姻緣，但最終失敗。

樓主把99朵玫瑰免費轉贈，最終有人認領。（facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」圖片）

樓主當晚11時58分更新，指已由另1名陌生男子接收花束，並附上1張不露臉合照證明是真事，「在此祝各位同另一半長長久久」。樓主同時笑指胞妹留意到其帖文，直言「叫你唔好浪費錢」、「唔好搞咁多嘢」，囑咐樓主照顧其寵物犬，樓主回覆「笑死」、「你閉嘴」。

樓主胞妹留意到其帖文，直言「叫你唔好錢」、「唔好搞咁多嘢」，囑咐樓主照顧其寵物犬，樓主回覆「笑死」、「你閉嘴」。（facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」圖片）

多名網民紛紛安慰樓主稱「這只是人生其中一個成長階段。將來回看，可能就會理解了」、「師兄請堅強」、「祝你明天會更好」；但亦有人笑問「唔知喺現場睇到嘅人會唔會誤會呢？男人送花畀男人」，樓主笑答「誤會都冇辦法，講得出做得到」。

（facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」）