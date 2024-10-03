海岸撿到刻有符文石頭？網民估真身是它：別亂撿　佛教人士咁講

放生一向被視為善舉，台灣有民眾日前途經海岸附近，撿到1塊黑色、表面印上疑似符文圖案的石頭，雖然她表示自己沒有攜帶回家，不過亦引來網民熱烈討論，有人甚至以為是和文物有關。有網民就估計石頭或許是用作超渡，為安全考慮，勸籲樓主「別亂撿」，「避免惹到髒東西」；不過其後有人指出，其實相中石頭為放生石，和佛教普渡有關，有為自己祈福、累積善業福報的意味；惟相關帖文現已被刪除。



台灣有民眾於海岸附近撿到用作放生石頭。（FB「西海岸 花東 撿玉石日記」圖片）

該女網民在facebook群組「西海岸 花東 撿玉石日記」發帖，並上傳1張相片，指她當天途經台北石門洞海岸時，撿到相中石頭，但就強調她事後沒有攜帶回家。從相中可見，1塊黑色呈橢圓形的石頭，其表面光滑，未如普通石頭般凹凸不平，同時於中間位置，被刻畫上類似符文等圖案。

網民指和佛教有關：是放生石

帖文一出，隨即掀起網民熱議，有人以為是具歷史價值的文物，亦有不少人勸告樓主千萬不要撿回家，「別亂撿」、「搞不好是超渡用」、「避免惹到髒東西」、「上次我和老公也有撿到類似的石頭，但亦馬上放回原地」。及後有留言就請他人不要道聽途說和製造恐慌，指相中石頭其實是「放生石」，「那是用作放生的」，有助信眾積德以及造福等等。

信眾安置圖中放生石，盼借觀音菩薩的慈悲力化解災難。（樂天市場網）

從網上搜尋資料可見，很多網站都有售各式各樣的放生石，當中有不同形狀、大小、顏色可供選擇。有網站顯示如樓主相中一樣的放生石，其呎吋直徑為5至7厘米，重約100克，並使用雨寶石雕上六字大明咒，或種子字，1顆石頭即代表一尊觀音菩薩，一個觀音道場即為殊聖；信眾希望可透過安置放生石，以借觀音菩薩的慈悲力化解災難，祈求風調雨順、國泰民安。

相中放生石經文意思具有「息、增、懷、誅」之功用。息業，即息滅自己或者他人的疾病、罪業；增業，即增加名聲、財富、地位、等；懷業，即令自心獲得自在，懷柔一切人和非人；誅業，即大悲妙力已究竟圓滿、無有任何自私自利心時。

（FB「西海岸 花東 撿玉石日記」）