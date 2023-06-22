網傳男子太湖放生美國珍珠鱉　市民憂影響生態　當局：已介入調查

放生本是求功德，但胡亂放生就成反效果了。內地近日瘋傳一段影片，有男子疑似將外來物種北美珍珠鱉放生到太湖中，圍觀者還連連歡呼。他們似為製造功德歡恩，不過有網民就質疑男子是製造麻煩，因為外來物種可能破壞當地原生態。事件引起當局關注，無錫市漁政支隊就向傳媒表示已經介入調查，並強調如有人私自放生外來物種，有可能面對行政處罰。



近日網上流傳江蘇有男子在太湖放生外來物種北美珍珠鱉。（網上影片截圖）

綜合內地媒體報道，近日網上流傳江蘇有男子在太湖放生外來物種北美珍珠鱉。有媒體指事件發生於6月18日，從流傳的影片可見，1名穿粉紅色恤衫、黑色西褲及涼鞋的中年男子在岸邊從膠箱中倒出1隻約40厘米長的大鱉，大鱉即時往水深處游去，圍觀者隨即發出陣陣歡呼。

影片被上傳到網上後，有眼利網民認出該大鱉並非國內常見、俗稱「水魚」的中華鱉，而是外來物種。有人就指影片中的鱉是原產自美國的「珍珠鱉」，又稱「佛羅里達鱉」，稱珍珠鱉「食量很大，幾乎什麼都吃」，令不少人擔心牠會嚴重影響當地水域的生態平衡。

無錫市漁政支隊工作人員回應當地傳媒查詢時表示，已關注到相關影片，並介入調查，但就指「那個（影片）IP地址好像是在浙江，不是在無錫」，又透露農業農村部已在調查。至於影片中的大鱉是否北美珍珠鱉，就未有定論，但工作人員強調，「外來物種是不允許私自放生的，違者將被行政處罰」。

根據《外來入侵物種管理辦法》，任何人或單位未經批準，不得擅自引進、釋放或者丟棄外來物種，如違反規定，將依照《中華人民共和國生物安全法》第81條處罰，涉嫌犯罪的，會依法送往司法機關追究刑事責任。

（綜合）