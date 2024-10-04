2元乘車優惠｜九巴老翁入$2硬幣拒補錢發爛渣：你吹啊　司機1招KO

【2元乘車優惠／樂悠咭／九巴】目前60歲或以上長者要使用2元乘車優惠，必須使用樂悠卡，否則只能享半價優惠。本港屯門地區群組瘋傳1段影片，指有80歲老翁乘搭九巴68X時，未有使用樂悠咭，而是直接在錢箱投入2元，司機要求補錢或使用樂悠咭不果，觸發罵戰。



其間老翁不斷爆粗指摘司機「你嘈乜X嘢啫？扮X晒嘢，2蚊雞同我拗？我80歲人」、「係你呢個死人乞衣管」、「我X爆你！」，司機則笑着回應「我喺呢度，你X啊！」。最終老翁邊罵邊走進車廂內，司機則關車門開車。



網民看過影片紛紛批評老翁是「西客」，「成X日恃老賣老」、「兩蚊優惠只限卡，銀仔唔受㗎師兄」。也有大批網民讚司機，「司機好嘢呀」、「撐司機」。



本港網絡瘋傳1段影片，指有80歲老翁乘搭九巴68X時，未有使用樂悠咭，而是直接在錢箱投入2元，司機要求補錢或使用樂悠咭不果，觸發罵戰。（影片截圖）

老翁拒拍樂悠咭 用硬幣想享2元優惠

有街坊周四（10月3日）於Facebook群組「屯門公路塞車關注組」發布影片，留言「兩蚊優惠入兩蚊落個錢箱度咩玩法，我撐司機呀」。

影片長2分28秒，一開始就見到九巴68X車頭位置，1位老翁正與司機爭吵。老翁激動表示「個個享受兩蚊……」，司機則示意老翁要拍樂悠咭才能「享受」2元乘車優惠。惟老翁揚言「我就係唔拍」，更爆粗責罵司機，「我X你！X乜X嘢！嘈乜X嘢啫？你想點啫，扮X晒嘢！2蚊雞同我拗？我80歲人……」，司機隨即反嗆「80歲人大晒啊？」。

老翁與司機因2元乘車優惠問題爭吵。（影片截圖）

老翁與司機因2元乘車優惠問題爭吵。（影片截圖）

老翁爆粗狂罵司機：2蚊雞同我拗？

這時車廂內另1名九巴職員勸止，老翁稱自己遺失了樂悠咭和身份證，正「搞緊」補領程序，「我得4蚊，都唔得？」，職員回應是公司要求，「公司要求㗎，唔得㗎」。

另1名九巴職員勸止，老翁稱自己遺失了樂悠咭和身份證。（影片截圖）

這時老翁與司機再度「開火」，老翁斥責「我X你！我X爆你！係你呢個死人乞衣管！X你乞衣！」，司機則笑着回應「我喺呢度，你X啊！」。另一職員見狀無奈走下車廂，有疑似老翁同行女子勸止，「收聲大家唔好講啦，大家少句聲咪得囉」，又想拉走老翁但不果。

疑似老翁同行女子勸止，想拉走老翁但不果。（影片截圖）

雙方繼續爭執，老翁一直說「我X你！你吹啊！」，司機回應「X啦，快啲啦」。最終在女子拉扯衣袖下，老翁邊罵邊走進車廂內，司機則關車門開車。影片至此結束。

最終在女子拉扯衣袖下，老翁邊罵邊走進車廂內。（影片截圖）

司機關車門開車，影片至此結束。（影片截圖）

網民撐司機 批老翁恃老賣老

影片引來網民熱議，批評老翁行為離譜，「西客即係西客」、「壞人變老了」、「成X日恃老賣老」、「二元優搭車惠需要用樂悠咭先可以用，不是用長者咭或身份證可以用」、「兩蚊優惠只限卡，銀仔唔受㗎師兄」。

也有大批網民支持司機，「撐司機！」、「司機好嘢呀！」、「Respect司機，仲要繼續開車冇影響乘客，正常第二個都拉手掣call電台過客」。不過也有網民認為司機毋須與老翁對罵，「車長揸正嚟做冇問題，但係車長輸蝕就係講粗口」、「個司機咁激動都一樣蝕底，會俾啲管理層照肺」、「報警就得啦……講多句都嘥氣」。