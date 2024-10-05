大地任我行？拖篋客灣仔告士打道馬路中逆行　網民嘲：真正自由行

大地任我行系列再現。近日有女生搭乘巴士，途經灣仔告士打道時，目睹有3名男女公然於馬路中行走，其中2人更手持行李篋，由於涉事地點為主要幹道，故於社交平台分享影片，疑惑詢問「點解會有人無端端喺告士打道行」。有網民猜測片中人或是旅客身份，揶揄對方是「自由行」，「條條大路通羅馬，你識條鐵咩？」、「路係人行出嚟嘅」。



根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》第39條「行人的責任」，行人不得攀越，或穿過任何路邊圍欄或中央分道帶而進入車路，違者即屬犯罪，可被處以罰款2,000元。



3名男女拖着行李篋，公然行走在灣仔告士打道馬路上。（threads影片截圖）

拖篋客行走在灣仔告士打道

該女乘客昨日（4日）於threads帳號上載影片，驚訝地詢問「點解會有人無端端喺告士打道行」。從影片可見，當時已入夜天色較暗，3名男女行走在灣仔告士打道馬路上，並和馬路上的車輛朝逆線方向，其中2人手持行李，中途更有私家車從他們身旁駛過，情況相當危險。

網民嘲：真正自由行

片段引來網民留言，估計片中3人是旅客身份，「大地任佢行」、「萬里長征？」、「準備過紅隧」、「俾X德地圖老點？」、「呢個星期無嘢無可能」。有人就調侃，「可能想睇吓八字夠唔夠硬淨」、「路係人行出嚟嘅」、「條條大路通羅馬，你識條鐵咩？」、「自由行，態度正確」、「無處不旅遊」。

行人進入車路可被罰款2,000元

根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》第39條「行人的責任」，行人不得攀越，或穿過任何路邊圍欄或中央分道帶而進入車路，違者即屬犯罪，可被處以罰款2,000元。

香港大地任我行？拖篋客青衣迴旋處打橫行 網民轟危險：害人害己

過往亦有拖篋客公然行走出青衣某迴旋處，在馬路上「打橫行」。（FB「青衣街坊吹水會」圖片）

（threads）