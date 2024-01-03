3小童坐彌敦道路邊就地開餐　4成人拖篋兼影相　網民憂食塵似路祭

誰會坐在繁忙的大馬路旁就地開餐？近日網上瘋傳1張照片，顯示3名男童坐在油麻地彌敦道馬路邊吃飯盒，地上放了飯盒，小童則面向馬路捧着膠碗進食，旁邊則有4名成年男女，其中1名拖篋及蹲地舉起手機拍攝。照片惹來網民熱議，紛紛猜測內情，「體驗政府嗰時禁堂食嘅滋味」、「好有特式飲食習慣」、「細路仔肚餓唔等得，但都唔係對住馬路食塵啩？」。由於照片中的飯盒放在地上，更有網民形容似「路祭」，直指「大吉利市」。亦有人留意到成年女子揹住懷疑CHANEL名牌黑色背囊，

質疑正在「擺拍呃view」。



3名男童坐在油麻地彌敦道馬路邊食飯盒，餸菜放在地上，完全不介意馬路多塵多廢氣，有網民形容飯盒放在地上似在路祭，又指極不衞生，但質疑正在擺拍。（facebook群組「青衣街坊吹水會」圖片）

涉事相片被上傳至多個社交平台，可見現場位於油麻地彌敦道近油麻地港鐵站C出口往旺角方向，3名男童面向馬路坐地在吃飯盒，餸菜放在地上，完全不介意馬路多塵多廢氣。現場有3男1女成年人圍觀，其中1名男子蹲下拍攝，旁邊有1個行李篋；而另1名站在的男子手拿白色膠袋，疑似放有外賣食品；1名女子背對鏡頭，揹住懷疑CHANEL名牌黑色背囊。

不少網民討論男童行為，「體驗政府嗰時禁堂食嘅滋味」、「好有特式飲食習慣」、「以為有路祭，同鬼魂爭飯食」、「大吉利市」，亦有人留意到成年女子揹住懷疑CHANEL名牌黑色背囊，質疑「擺拍呃view」、「拍抖音？咁對自己啲細路」、「睇個款應該係拍緊片，擺上小紅書吸流量」。

（綜合）