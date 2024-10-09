24歲女教師涉車震15歲男學生　師生戀狂傳淫片調情　4罪成立慘了

為人師表，理應保護學生，但她卻與未成年學生發展師生戀。澳洲1名24歲實習女教師在學校實習期間認識1名15歲男學生，她雖沒有任教過對方，但師生成為網友後終發展出戀情。教師多次向男生轉錢和贈送名牌衣服等禮物，2人不但公然約會，而且教師教男生每當遇到熟人時，就扮作若無其事離開。教師被指曾在百貨公司更衣室與男生發生關係，甚至試過車震，又向男生傳送露骨內容的淫片。這段「師生戀」維持大約2年，最終東窗事發，教師被捕。



案件日前提堂，受害男學生承認在年齡上說謊，但交往期間被告意外知道他只有15歲，但她仍選擇繼續和他拍拖。陪審團裁定被告持續性虐待兒童、向青少年提供色情材料、誘騙兒童，以及對兒童實施猥褻行為4項罪名成立，案件押後至明年2月宣判，被告獲准保釋。



24歲女教師莎莎被指色誘和利誘15歲男學生，師生拍拖2年曾發生關係。（網上圖片）

從來冇教過受害男學生

涉案女教師莎莎（Petra Shasha）現年28歲，案發2020年時為24歲，她前往澳洲首都堪培拉（Canberra）聖埃德蒙學院（St Edmunds College）實習3周，但沒有教過該名15歲受害男學生。

當莎莎完成實習後，有大約20名男學生想成為其instagram的好友，包括受害人，她回絕大部份邀請，但因受害人「堅持不懈」，最終他們開始聯絡，更發展成「師生戀」。莎莎被指不但贈送金錢、名牌衣服、酒精和電子煙給男生，而且送他返學，師生甚至發生性關係。

受害人在庭上交代與女教師的關係。（示意圖/gettyimages）

曾要求15歲男稱「並非受害人」

這段「師生戀」最終被校方發現報警，莎莎2022年2月被捕，案件被媒體大肆報道，包括交代其姓名和刊登其照片，但由於保障未成年人士，所以沒有報道受害男學生的資料。

案件日前提堂，陪審團負責審理，控方指出，受害男學生協助調查時，透露被告在公眾地方和受害人約會，而且計劃好被熟人遇見時應如何反應，一致同意「如果看到認識的人，就繼續走」、「我們（被告和受害人）不想讓任何人撞破」，當莎莎發現警方正在調查他們關係時，竟然聯絡受害人，要求他「澄清」他「並非受害人」。

法官明年2月宣判刑罰，被告獲准保釋。（示意圖/gettyimages）

女教師早知道受害人年僅15歲

莎莎在庭上否認和受害人發生關係，包括沒有在百貨公司更衣室和車上猥褻受害人，而且誤信受害人，以為他已經16歲，但她承認曾向受害人發送自己許多露骨影片和照片，但經事後計算，當時受害人已經年滿16歲。受害人承認自己在年齡和學校成績方面向莎莎撒謊，但事後被告意外知道他只有15歲，當時他們為此大笑。

經過1天的審議，陪審團裁定莎莎持續性虐待兒童、向青少年提供色情材料、誘騙兒童以及對兒童實施猥褻行為4項罪名成立，包括認定她在百貨公司更衣室猥褻受害人，但其餘猥褻和誘姦兒童指控判處無罪。

法官安排明年2月宣判刑罰，莎莎獲准保釋。

（綜合）