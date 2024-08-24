26歲女教師與15歲男學生3度性交！男生滿身吻痕母報警　判刑出爐

台灣發生女教師性侵男學生事件。受害人是15歲國中生，被母親發現身上有大量吻痕，追問下揭發遭26歲女教師帶回寓所性侵，分別在3天發生過性行為，男生媽媽氣得立即報警提告。涉事女教師被控3次妨害性自主罪，法官指女教師明知男生未成年，對他造成危害，考慮被告呈上悔過書顯示悔意，被她入獄6個月，獲緩刑3年，且須向公庫支付10萬新台幣（約2.5萬港元）。而教育局亦證實將涉事女教師解聘，終身不得受聘任為教師。



案發於2023年5月25至27日，女教師帶男學生返家，在不違反意願的情況下，師生曾發生3次性行為。（示意圖／GettyImages）

帶男學生返家發生性行為

綜合台灣媒體報道，法院判決指出，26歲甘姓女子於2022年8月以代理教師身分，到桃園市桃園區某國中任教，其間認識該校年僅15歲的男學生。

事發於於2023年5月25至27日，甘女帶男生返家，在不違反意願的情況下，師生發生3次性行為。男生回家後被母親發現身上有大量吻痕，母親立刻向學校查問及報警提告，甘女事後被控3次妨害性自主罪。

甘女被判入獄6個月，緩刑3年，且須向公庫支付10萬新台幣（約2.5萬港元）。（GettyImages）

終身不能從事教師工作

法官判決時指甘女明知男生當時年僅15歲，心智未成熟兼是其任教的學生，仍乘男生到其租屋處與他發生性行為，對於尚無性自主決定權的男性造成危害；但考慮甘女認罪，兼呈上悔過書，足見她確有悔意，可是未能與男生家長達成和解，因此判處她入獄6個月，緩刑3年，且須向公庫支付10萬新台幣（約2.5萬港元）。教育局其後證實已將涉事女教師解僱，終身不得聘任為兼任、代課、代理老師。