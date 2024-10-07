獲獎女教師被性侵錘殺　兇手終逃過死刑　死者夫︰恨不得手刃兇手

曾經榮獲師鐸獎的退休女教師陳月妹，約10年前遭到陌生男子劉志明搶車殺害，劉男多次用鐵錘重擊陳婦頭部，繼而用手指性侵女教師，更咬甩其乳頭吐在車內地氈，再劫走其身上2,000元台幣（約480港元）的現金逃去，陳婦最終命喪車內。



案件當年震驚社會，纏訟接近10年，劉男被連續5次判處死刑，但去到更四審時，法官裁定劉男罪行屬於「隨機偶發」，於是改判無期徒刑，最高法院近日駁回上訴定讞，案件塵埃落定，劉男逃過死刑。這是憲法法庭判決嚴格限縮判處死刑條件後，首件逆轉逃死定讞的案件。



女死者丈夫表示，至今仍然思念亡妻，坦言判決令他再次陷入深淵，「恨不得可以手刃兇手」。



台灣無業男子當日帶同鐵錘駕駛電單車，打算尋找前女友要求復合，結果殺死退休女教師陳月妹。（網上圖片）

試圖搶車 錘擊爆頭指侵女教師

案發於2014年12月3日，當時42歲兇手劉志明無業，因女友早前提出分手而感到不快，於是帶同鐵錘駕駛電單車，打算尋找前女友要求復合。當日上午10時許，劉男經過高雄左營哈囉市場時，見到退休女教師陳月妹打開私家車車門，他便上前試圖搶車，其間更用鐵錘重擊陳婦左側頭部，豈料發現私家車波箱鎖上而無法啟動。

劉男見到陳婦似乎仍有知覺，逼問對方如何解鎖，但陳婦頭部重創昏迷無法回答，劉男再用鐵錘向其頭部連打13次，甚至指侵對方，又一口咬掉其乳頭，然後吐在車內地毯，最後掠走其身上2,000元台幣（約480港元）現金後逃走。

劉男被捕時，身上被搜出1柄鎅刀，5度判處死刑，但最終改判無期徒刑。（網上圖片）

被告被5度判處死刑 終身褫奪公權

案發後8小時，警員巡邏時發現陳婦昏迷車內，於是通知救護員到場，惟陳婦當場傷重死亡。警方證實女死者頭骨碎裂致命，經調查後拘捕劉男，被捕時身上被搜出1柄鎅刀。

案件經一審後，劉男因強盜殺人、強制性交等罪行而被判處死刑，隨後經歷一審、二審、更一審、更二審、更三審，歷審法官同樣認定劉男犯下強盜殺人罪，5度判處死刑，終身褫奪公權。

曾經榮獲師鐸獎的退休女教師陳月妹，約10年前遭陌生男子劉志明性侵殺害。（網上圖片）

兇手改判無期徒刑 案件塵埃落定

到了2022年後，台灣最高法院合議庭裁定劉男涉嫌搶奪陳婦現金部份未善盡調查，判處死刑理由欠缺完備，發還高等法院高雄分院更審，案件本年5月7日進入更四審，認為被告「強盜殺人犯行係隨機、偶發性為之，而非計畫性為之」，而且「不能完全排除被告具有更生改善可能性」，因此不能判處死刑，首度將劉男改判無期徒刑，維持終身褫奪公權。

案件再上訴至最高法院，最高法院本月4日採納更四審見解，駁回上訴，劉男獲判無期徒刑，確定逃過死刑。

女死者的張姓丈夫表示，坦言判決令他再次陷入深淵，「恨不得可以手刃兇手」；圖為張男大約10年前接受傳媒提問的情況。（網上圖片）

死者丈夫稱內心傷口再被血淋淋掀開

女死者的張姓丈夫接受當地傳媒訪問時回應裁決，表示其實更四審作出裁決時，就知道「完蛋了」，10年來的努力都白費，到了最高法院作出最後裁決時，揚言「恨不得可以手刃兇手」。

張男表示，10年來仍然思念亡妻，揹住其生前最常揹的花布包，前往世界各個角落旅遊，花布包仍放在床下，亡妻的隨身衣物則放入透明紗布袋中，連袋放在床上，連枕頭都能留住，「就像是她還伴着自己睡覺一樣」，但如今確定兇手逃過死刑，內心傷口本應結痂痊癒，但再次被血淋淋掀開，下周再到醫院領取安眠藥才能入睡。

（綜合）