港女坐港鐵遭內地男打尖！提醒反被鬧1句極嬲　網民教咁做反擊

乘搭公共交通守秩序排隊上車是常識，可是有港女卻遇到野蠻行為，她在網上發文發相，大呻早前坐港鐵時正在排隊等上車，突被帶着一班孩子的內地男子插隊，樓主曾兩次指正對方插隊，希望他去後面排隊，可是對方不予理會，更大聲鬧樓主「我們都沒有插隊，你不要胡說，是你先插隊吧」，令樓主的憤怒火上加油。樓主稱，待列車到站時，內地男再撞開她帶着小孩子衝上車霸位，最後樓主氣到沒有上該班車，並在網上發相公審對方。



帖文引來網民熱議，有人認為遇到這種事不用客氣，「同唔講道理嘅人講道理根本浪費時間」、「其實攝返佢前面係咪仲簡單直接呢」、「呢啲時候要同佢哋鬥玩無賴，插返佢哋前面」。



樓主稱等車時突遭內地男子插隊，反被對方惡人先告狀鬧她。（Threads圖片）

有港女在Threads發文及相片，大呻坐港鐵時正在排隊等候上車，突被帶着一班孩子的內地男子插隊。樓主稱，她先禮貌地指正對方插隊，「唔該排返喺後面」，對方沒有反應，樓主再次以不耐煩的語氣提醒他排隊，可是對方反而惡人先告狀，大聲鬧樓主「我們都沒有插隊，你不要胡說，是你先插隊吧」，令樓主的憤怒急增。

樓主續說，待列車到站，該內地男撞開她帶着小孩子衝上車霸位，最後她氣到沒有上該班車，唯有等下一班車，事後在網上發相公審對方。

帖文引來網民熱議，有人認為遇到這種事不用客氣，「同唔講道理嘅人講道理根本浪費時間」、「我發現同呢堆人講野要大聲＋短說，佢哋先會驚，例如出去！、滾！、不要插隊！」。

網民認為樓主太好脾氣，「呢啲時候要同佢哋鬥玩無賴，插返佢哋前面」。（資料圖片）

網民教這樣做保護自己

有網民教路，「呢啲時候要同佢哋鬥玩無賴，插返佢哋前面」、「其實攝返佢前面係咪仲簡單直接呢」、「有次海洋公園排纜車發現後方大陸人，圖謀打尖，即時觸發我嘅籃球功力，搶贏佢身位」。

有人讚樓主「你算好脾氣」，不過有人鬧樓主「你咁樣讓咗佢哋上車，佢哋咪知道呢個策略係成功囉，下次又會咁樣打其他人尖」。