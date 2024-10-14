天價白飯？飯名有這2字　銅鑼灣餐廳白飯$38碗　內地女：被坑了？

【香港旅遊／日式美食】外出用膳1碗白飯要多少錢？相信每個人心中都有不同價目，有內地女在小紅書發文，指她日前光顧銅鑼灣一間日式餐廳，埋單才驚覺1碗白飯竟索價38元，質疑自己是否「被坑」了，「香港的白米飯都是這麼貴的嗎，還是我被坑了？」。



帖文引來網民熱議，有人認為樓主確實「被坑」，「為啥那麼多港人到深圳消費，這不就是答案嗎」。但也有網民指出，該碗飯不是一般茶餐廳的白飯，而是特意用2個字標明米飯的產地，故認為價錢合理，「當然貴了，價錢能接受」。



有內地女在小紅書發文，指她日前光顧銅鑼灣一家日式餐廳，埋單才驚覺1碗白飯竟然要38元，質疑自己是否「被坑」了。（小紅書）

銅鑼灣日式餐廳白飯38元碗

該內地女於小紅書以「有沒有香港的朋友幫我看看！」為題發文講述事件。她表示，上周五（10月4日）到天后站附近一家日式料理店晚膳，下單時沒有問價格，沒想到埋單發現，1碗白米飯竟然要價38港元，令她震驚，「香港的白米飯都是這麼貴的嗎，還是我被坑了」。

賬單看到，樓主點了的「日本飯」1碗索價38元。（小紅書）

從樓主上載的賬單看到，一行2人點了「雞肉大蔥（1份45元）」、「豚肉泡菜鍋（1份128元）」、「松葉二足爪明太子醬烏冬（1份138元）」、「秋葵（1份28元）」，以及「日本飯（1碗38元）」，連服務費埋單415元。當中38元的「日本飯」，相信就是樓主所指的「白米飯」。

網民爭議「太貴」還是「價錢合理」

網民看過賬單議論紛紛，有人認為樓主確實「被坑」，「HK$38實在有點貴，一般15元1碗」、「為啥那麼多港人到深圳消費，這不就是答案嗎」、「太貴了，吃不起」、「我試過50元1碗白飯，當然唔會幫襯第二次」。

有網民指出，該白飯是「日本飯」，並非一般白飯，故價錢合理。（小紅書）

但也有網民指出，該白飯是「日本飯」，相信用產自日本的米煮成，並非一般白飯，故價錢合理，「飯本身就貴，外加日本兩個字，價格double」、「在香港食和買有『日本』二個字就貴好多」、「靚的日本米是這個價」、「畢竟大坑是富人區」、「38一碗白飯是不便宜，但在港島的居酒屋單點1碗飯，這個價格是『正常』的，不能說是被坑了」。