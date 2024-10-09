港鐵大媽要孕婦讓座！自稱有傷殘證　孕婦同行友1句反擊全車靜晒

公共交通讓座問題經常出現爭議，有港女早前在網上分享經歷，她與懷孕女友人同坐港鐵時，遇到大媽站近她們，語帶嘲諷地單單打打，指「乜而家啲後生都唔識讓座嘅？」。後來大媽又指自己有傷殘證，道德綁架地表示「我一陣唔舒服你係咪幫我call白車呀？」，樓主也忍不住反擊，「佢大肚婆俾你激親，一陣動到胎氣係咪你負責？」，此話一出全車即安靜下來。樓主指不是不想讓座，而是對方的態度這樣「老奉」便「條氣唔順」，只是希望要求讓座的人語氣禮貌一點而已。



樓主獲不少網民力撐，直指「鬧得好！」、「Well done，我自動讓畀你先叫讓座，X屎開口乞個位係屈人賜座」，有網民亦認為自己有需要，就不必一定要讓座，「最討厭道德綁架，平時我見到老人家／大肚婆都會主動讓座，但有時唔舒服就真係讓唔到」。



樓主指懷孕女友人被大媽要求讓座，她不滿對方態度惡劣而反擊。（《Baby復仇記》劇照）

大媽聲稱有傷殘證

有港女在Threads上發文分享坐港鐵經歷，指她與懷孕5個月的女友人一同從屯門坐屯馬線到沙田第一城。途中有名大媽站到她們面前，開始單單打打地表示「乜而而家啲後生都唔識讓座嘅，你哋睇下人哋又手痛，我又腳痛」。樓主好友回應：「乜而家啲人需要唔識自己出聲嘅？」，大媽聲稱有傷殘證，惟女友人不甘示弱反擊，「傷殘大晒呀，唔識好聲好氣問人嘅，我估你肯定有埋腦殘啦」。

此時有名女士也看不過眼出聲「咁叻搭的士啦」，大媽便使出道德綁架絕招，「我一陣唔舒服你係咪幫我call白車呀？」，樓主忍無可忍立即反擊，「唔洗道德綁架我哋啦，佢大肚婆畀你激親，一陣動到胎氣係咪你負責？」，此語一出全車所有人頓時安靜下來，而大媽則在下車離開。樓主指不是不想讓座，而是對方的態度這樣「老奉」便「條氣唔順」，只是希望要求讓座的人語氣禮貌一點而已。

網民力撐樓主鬧得好

帖文引來不少網民熱議，不少人撐樓主「鬧得好！」、「Well done，我自動讓俾你先叫讓座，X屎開口乞個位係屈人賜座」、「如果佢個傷殘證掛係心口，我都會讓畀佢，但佢唔拎出嚟揾鬼知咩」。

公共交通讓座問題不時出現爭議。（資料圖片）

自己有需要毋須讓座

有人亦認為態度才是最重要，「老奉讓佢咩，反而我見過好多有骨氣既老人家，讓佢都唔坐，你讓佢佢覺得你睇少佢」、「一出到道德綁架呢招我話之你百歲人瑞、抑或冇咗隻腳定冇咗隻手，一律都唔會讓。反正就算讓俾佢坐低咗，一樣都係繼續咀唔收這個那個咁，點樣坐喺度嗰個唔係我？」。

有網民亦認為自己有需要就不必一定要讓座「最討厭道德綁架，平時我見到老人家／大肚婆都會主動讓座，但有時唔舒服就真係讓唔到」、「外表睇唔出有冇傷病，唔代表唔需要坐，做乜一定要人讓佢」。