死亡之吻？女子患罕見病接吻可嚴重過敏致命　男友願守3嚴格規則

接吻都會隨時死亡！美國有年輕女子患有罕見疾病，除了嚴重食物過敏，很多日常接觸到的物質也會引發致命過敏反應，導致她不能隨意跟喜歡的男生接吻，因一旦與對方接吻時接觸到過敏原，輕則嘔吐腹瀉，嚴重恐危及性命，讓她設下3項嚴格接吻規定。幸而她找到「真命天子」── 願意遵守這些規則的男友。



卡洛琳患有嚴重食物過敏，在2017年9月更確診罹患罕見的肥大細胞活化症候群（mast cell activation syndrome，MCAS）。（影片截圖）

綜合外媒報道，居於美國波士頓的25歲女子卡洛琳（Caroline Cray Quinn），除了患有嚴重食物過敏，在2017年9月更確診罹患罕見的肥大細胞活化症候群（mast cell activation syndrome，MCAS），是一種免疫系統疾病，會令身體細胞將很多事物誤認為是嚴重過敏原，引發強烈腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、腹瀉嘔吐等症狀，甚至導致過敏性休克，所以卡洛琳除了燕麥和低敏配方奶粉之外，幾乎沒法吃其他食物。

卡洛琳指出即使想與喜歡的男性接吻，也具有致命風險。因此她為了生命安全起見，設下3項嚴格規則，包括親吻她的前24小時，不能吃花生、堅果、芝麻、奇異果、芥末或海鮮等致敏食物，第2是對方在親吻前3小時內不能進食，第3是接吻前一定要刷牙。

男友瑞安為了確保接吻安全，樂意食用燕麥和低過敏性配方奶粉，讓卡洛琳深受感動。（GettyImages）

卡洛琳在一次因堅果交叉污染所引發過敏反應後確診患這罕見病，她開始對之前不會過敏的食物出現過敏性休克反應，因此她會避開如食物、黴菌、灰塵、動物毛髮、黴菌、灰塵等會觸發她過敏的物質。

卡洛琳更笑言嚴格的親吻規則，可幫她篩走那些只想玩玩的對象，而在今年夏天她結識了新男友瑞安（Ryan），她告知對方自己的獨特要求，瑞安也為了確保接吻安全，樂意食用燕麥和低過敏性配方奶粉，讓她深受感動。