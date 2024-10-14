最強釘子戶！被房屋包圍變「孤島」　開價$3.2億仍不賣　原因心酸

最強「釘子戶」！澳洲新南威爾斯州奎克斯山丘（Quakers Hill）傳奇「釘子戶」札米特（Diane Zammit）家族，因其5英畝（約22萬平方呎）豪宅及土地位於大型開發區中心，成為開發商重點目標，去年出價5,000萬澳元（約2.7億港元）天價收購但被拒絕；至今年漲價至6,000萬（約3.2億港元），札米特家族仍堅決不賣，引起各界熱議。據報，札米特家族曾指，自小居住這裏，感情深厚，認為這片土地無價。



澳洲新南威爾斯州奎克斯山丘（Quakers Hill）有一戶傳奇「釘子戶」。（影片截圖）

豪宅被房屋包圍變「孤島」

綜合外媒報道，札米特家族這棟巨型豪宅及土地，位於悉梨西北部The Ponds漢布爾登路（Hambledon Road），佔地5英畝（約22萬平方呎），坐落在1個大型開發項目的中心。

札米特家族這棟巨型豪宅及土地，位於悉梨西北部The Ponds漢布爾登路（Hambledon Road），佔地5英畝（約22萬平方呎），坐落在1個大型開發項目的中心。（網上圖片）

從網上流傳影片見到，札米特家族這片土地四周原本是一大片綠色農田，恍如世外桃園，但隨着大型發展項目進行，四周已被新建成的高密度住宅區房屋包圍，只用圍欄劃分邊界分隔，遠望就像一座「孤島」。

札米特家族這片土地四周原本是一大片綠色農田，但隨着大型發展項目進行，四周已被新建成的高密度住宅區房屋包圍，只用圍欄劃分邊界分隔。（影片截圖）

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發展商開價$3.2億仍堅決不賣

據當地房地產專家評估，這塊土地如果開發，最多可建約40棟新房子。發展商2023年曾開價5,000萬澳元（約2.7億港元）天價收購，但被札米特家族拒絕；至今年漲價至6,000萬（約3.2億港元），札米特家族仍堅決不賣。

雖然札米特家族土地坐落開發區中央影響通行，但附近「鄰居」未有太大反感，「這是他們的土地，他們可以用它做他們想做的事」、「如果我有那筆財產，我也會做同樣的事情」。

札米特家族：對土地感情深厚

作為最強「釘子戶」再引起熱議，不過札米特家族近日拒絕接受當地媒體訪問。而據報，札米特家族曾指，他們於16年前搬到此地，當時是「農田點綴着紅磚小房子和小屋」，惟後來已「面目全非」，又說他們對這片土地已有深厚感情，認為這片土地無價。

札米特家族曾指，他們於16年前搬到此地，當時是「農田點綴着紅磚小房子和小屋」，惟後來已「面目全非」。（影片截圖）

札米特家族曾指，他們於16年前搬到此地，當時是「農田點綴着紅磚小房子和小屋」，惟後來已「面目全非」。（影片截圖）

縱使札米特家族多次拒絕開發商收購，但根據房地產紀錄，札米特家族其實曾有出售房屋和土地念頭，例如2015年11月曾開價85至94萬澳元（451萬至500萬港元），惟掛牌7天後就下架；至2016年2月再度掛牌出售，同樣7天內下架，未知原因，之後沒再有掛牌紀錄。