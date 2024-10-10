內地大媽日本機場MMA！打尖爭執互扭耳仔　日本警員咁處理獲激讚

出外旅遊最重要守規矩！網絡瘋傳1段影片，指日本東京羽田機場有2名中國大媽因插隊「打尖」問題爭執，更互相扭緊對方耳朵，情況相當火爆混亂，大批旅客圍觀。旁邊有日本機場警員以日語勸止，但似乎語言不通未能成功，只能手舞足蹈示意停手，而其中1名大媽最終收手。



影片引來網民熱議，批評2名大媽行為離譜，「應加入黑名單，永久拒絕入境」、「出醜到外國」。也有網民讚賞日本警員努力禮貌地勸止的做法。



網絡瘋傳1段影片，指日本東京羽田機場有兩名中國大媽因插隊「打尖」問題爭執，更互相扭緊對方耳朵。（影片截圖）

中國大媽日本羽田機場因打尖問題爭執

該段「大媽日本羽田機場爭執」影片長14秒，9月14日早上11時許被上載到社交平台「X（前稱Twitter）」後廣泛流傳。上載影片者表示，事發地點為東京羽田機場，有2名中國大媽因插隊問題「大打出手」、「互扯頭髮」，又形容「旁邊的日本員警好可憐，聽又聽不懂，勸也不知道咋勸」。

影片見到，1名穿黑色上衣大媽，與1名穿淺色上衣大媽，正互相抓緊對方耳朵，狀甚難受，其間傳出「你先推我的」、「你先打我的」、「是你！」等話語。

1名穿黑色上衣大媽，與1名穿淺色上衣大媽，正互相抓緊對方耳朵。（影片截圖）

1名穿黑色上衣大媽，與1名穿淺色上衣大媽，正互相抓緊對方耳朵。（影片截圖）

1名穿黑色上衣大媽，與1名穿淺色上衣大媽，正互相抓緊對方耳朵。（影片截圖）

日本警員努力勸止

2人各不相讓，大批旅客圍觀。有日本機場警員到場以日語勸止，但因言語不通未能成巧，只能手舞足蹈示意停手。影片最後，淺色上衣大媽鬆手，黑衣大媽則仍緊緊抓着淺色上衣大媽耳朵。

日本機場警員到場以日語勸止，但因言語不通未能成巧，只能手舞足蹈示意停手。（影片截圖）

影片最後，淺色上衣大媽鬆手，黑衣大媽則仍緊緊抓着淺色上衣大媽耳朵。（影片截圖）

網民批大媽離譜：出醜到外國

網民看過影片都批評2名大媽行為離譜，「真係好乞人憎令人好討厭」、「應加入黑名單，永久拒絕入境」、「出醜到外國」、「又話文明旅遊」、「唔好咁失禮羞家得唔得」、「大家都係中國人……」。也有人笑言「大媽永遠都唔會令人失望」。

另有網民讚賞日本警員努力禮貌地勸止的做法，「EQ好高」、「做得好，唔好氣餒！」、「雖然係雞同鴨講，但都抵讚。