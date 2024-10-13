母子戀！妻子患病少愛愛　50歲人夫出軌80歲老婦　1句話讓他偷腥

婚姻關係最重要是忠誠，但這位人夫卻與年長30歲的女友人發生超友誼關係！外國有1名50多歲人夫投稿至當地媒體專欄，透露年齡相若的妻子因健康問題，所以夫妻間甚少有性行為，自己已不再思考這個問題，但有一次其80多歲異性朋友遇到事情而情緒低落，向他哭訴「想要感覺自己還活着」。人夫安慰對方期間，雙方竟發生關係，這名老朋友更想與他繼續情緣，但人夫不想再一次背叛妻子，同時不想失去一段友誼，故不知如何是好。



專欄作家回應指，人夫只是該名女性朋友的「玩物」，如果不想妻子受到傷害，理應停止這段婚外情。



人夫表示因妻子健康出現問題，所以夫妻間甚少發生性行為。（示意圖/gettyimages）

夫妻間已甚少發生性行為

該名人夫匿名投稿至《紐約郵報》兩性專欄「Dear Abby」，表示自己和妻子已經50多歲，由於妻子有健康問題，所以他們甚少發生性行為，自己「真的不再常常思考這個問題」。

人夫有1名80多歲異性朋友，數年前做雜工時認識，妻子同樣認識該名女友人，更曾經開玩笑稱對方為丈夫的「女朋友」，而女友人不時向人夫開黃腔，但他並無理會。

人夫指80多歲的女友人最近遇到不如意事，向他哭訴「想要感覺自己還活着」，最終2人發生關係。（示意圖/gettyimages）

女友人哭訴：想要感覺自己還活着

該名女友人最近遇到不如意事，人夫作出安慰時，女友人哭訴「想要感覺自己還活着」，最終他們發生關係。而事後每次見面，女友人總想再次發生關係，而這段婚外情令人夫感到痛苦，他稱自己明明深愛妻子，但同時不想失去這段友誼，加上根據朋友的家族歷史，她最多只有餘數年壽命，而其身邊親友寥寥無幾，種種情況令人夫陷入困局。

這段婚外情令到人夫感到痛苦，不知如何是好。（示意圖/gettyimages）

專欄作家指人夫成為玩物

專欄作家表示，當人夫和年邁的女友人發生關係時，他們已經不再是朋友關係，某程度上人夫成為對方「玩物」，如果仍然深愛妻子，應立即停止婚外情，以免事情更力失控，甚至妻子發現後受到傷害，最終破壞婚姻。

（紐約郵報）