獼猴搶手袋！內地女哭求還袋下場慘　網民︰證明馬騮唔識普通話

獼猴生性好奇又頑皮，見到新奇事物隨時動手強搶。網上流傳1條影片，只見有1隻獼猴搶走1名內地女子的紅色手袋，繼而爬到山邊樹上。內地女不停用普通話哭求「你把我的包還給我，我的包裏有身份證」，獼猴似真的聽得懂內地女所言，一邊進食手中零食，一邊開袋亂找，找到1個懷疑「兩腳插頭」，但不慎鬆手，相信手袋直墮山底，現場即傳出驚呼聲。



許多網民笑言「又係黑悟空」、「佢覺得隻馬騮識聽普通話？」、「好惹唔惹，搞嬲齊天大聖，自作孽」。



獼猴左手持有1小袋零食，右手抓住紅色手袋，靈活地爬到山邊樹上。（網上影片截圖）

普通話女子哭求：我的包裏有身份證

相關影片長約16秒，被分享到各個社交平台後瘋傳，但無人交代到事發地點和日期。片中可見獼猴左手持有1小袋零食，右手抓住紅色手袋，靈活地爬到山邊樹上，隨後有1把女聲用普通話哭求「你把我的包還給我，我的包裏有身份證」、「還給我」，語氣淒慘。

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獼猴貌似聽得懂內地女子所言，進食手中零食的同時手打開手袋查看，找到1個「兩腳插頭」，但懷疑太過興奮而不慎鬆手，相信手袋直墮山底，現場即傳出驚呼聲，獼猴一度發呆，隨後繼續進食。

影片吸引大量網民討論，笑言「黑悟空好曳，但好好笑」、「買個教訓」、「馬騮用行動表示唔識聽普通話」。

（綜合）

相關報道︰獼猴大鬧沙田便利店 熟手偷零食速逃 網民驚呼︰現實版黑悟空

網上瘋傳1條影片，可見有1隻馬騮在沙田穗禾苑1間便利店，取去貨架上數包零食，左手拿1包嘴咬1包，然後快速逃跑跳上附近樓梯扶手欄杆，偷竊手法純熟俐落。網民留言直指「悟空勁」、「嗰個位啲馬騮係會揀嘢食」、「現實版黑悟空」、「打家劫舍」、「當自己去咗花果山」。

獼猴在便利店門口的貨架前方位置偷取零食。（Threads影片截圖）