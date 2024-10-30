移英男斥當地學生上堂生事講粗口　讚香港教學更佳：英國讀書不了

近年眾多港人移英生活，除了全家移民，也有人選擇到當地留學。最近有男生在網上發文，表示自己在英國就讀大專院校（College），相比之下，他認為香港的教學模式和課堂文化更為優勝，批評英國學校根本不會理會學生，而當地學生上課時經常「搞事」，還會以粗言穢語大罵老師，直言「愈嚟愈唔鍾意喺英國讀書，生活可以，讀書不了」。



有男生在網上發文，表示自己在英國就讀大專院校（College），相比之下，認為香港的教學模式和課堂文化更為優勝。（示意圖／資料圖片）

港男：覺得香港嘅教學係好好多

該名男子在社交平台Threads發文，表示自己在英國就讀大專院校，久而久之，「覺得香港嘅教學係好好多，喺英國啲學校根本唔理啲學生，上堂搞事串老師，講粗口鬧個老師個老師都可以當冇嘢」。有關情況令他逐漸地討厭在英國讀書，「根本上唔到堂」，而他其後再留言補充，指出其數學老師雖然有教學熱誠，卻被學生不禮貌對待，「我都覺得佢好慘」；相比之下，樓主認為在香港讀書，只是學業壓力較大。

網民：在英國一定要讀私校

樓主對於兩地教學模式的看法引來不少網民討論，「我女都係咁講，我今日去一間學校代課， 有英國老師都用心教， 但喺呢度唔多呢類教師」、「在英國一定要讀私校，差太遠了！」、「你讀香港band 3其實都可能會係咁，唔係間間學校都係你講嗰種」 、「英國童黨多都唔係第一日嘅事」。

不過，也有人認為雖然模式不同，但互有優劣，「我喺英國、香港都叫教過班，個人中意香港方式好多，英國太自由太難教，但香港嘅model answer 的確不利學生發展，英國係concept 啱就有分，只能說靠自己」、「香港band 1學校咪一樣，起碼英國個教育制度好好多先啦」。