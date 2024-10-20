捉姦悲劇？裸男2樓露台爬下影片瘋傳　身手超強　地下有人在等他

這是捉姦現場嗎？網上最近流傳1條影片，指新西蘭有1名裸男在2樓露台爬下，身手相當敏捷，迅速落到1樓露台，惟往下一望，發現地下已有人在等待。原來有2名警員接報趕至，與裸男用英語理論，裸男一邊抓住露台欄杆，一邊和警員交談，事件吸引途人目光注視，而拍片者指相信事件涉及捉姦。



許多網民笑言「他這樣爬，除了綠帽哥沒看到，其他人都看到了啊，算逃成功了嗎？」、「這都偷情了，飯店費都付不起嗎？」、「這位姦夫身手了得，堪比壁虎啊」。



該名裸男從2樓露台爬出的影片在網上瘋傳，其重要部位被菊花圖案擋着。（小紅書影片截圖）

男女警員站地下等待

相關影片長約44秒，拍片者投稿至「小紅書」1個帳戶，指事件涉及捉姦，發生地點是在新西蘭奥克蘭中區，可見現場公寓3層高，相信地下樓層都是住宅。影片上載時，裸男的重要位置被貼上菊花圖案遮擋，只見他從2樓露台靈活地爬出，雙手抓住鐵欄，瞄準落腳位後站在1樓露台鐵欄，總算安全爬去到1樓露台，赫然見到已有一對男女站在地下等待。

原來警方接報後派員到場調查，該對男女警員身穿深色背心和整齊制服，衣着與裸男形成強烈對比。裸男一邊用力地抓着露台欄杆以防墮下，一邊和警員交談，其間更「手指指」，看似十分激動。但因影片有雜音，加上拍片者不斷在「聲音導航」，所以無法聽清楚雙方談話內容，而事件引來其他途人駐足觀望。

男女警員身穿深色背心和整齊制服，衣着與裸男形成強烈對比。裸男站在1樓露台邊緣，與警員交談期間「手指指」，看似十分激動。（小紅書影片截圖）

影片引來大量網民留言，有人打趣說「他可能跟警察說，都站着幹啥，趕緊幫老子找套衣服」、「感謝打碼保住了我們的眼睛」、「原本可以3個人私下解決的，好了，現在沒辦法解決了」。

（小紅書）