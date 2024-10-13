魚吃人？男子釣獲1公斤大鯰魚　劏魚腹驚見疑似人類身體這些部份

釣魚友如能釣到大魚當然十分開心，然而泰國1名男子日前釣了1條近1公斤的大鯰魚後，結果卻是「驚多於喜」！原來他劏開鯰魚時，驚見其腹內有疑似人類的指甲及指骨，心中頓時難安。



該名釣魚男其後重返釣魚位置的村莊，發現確實有人曾掉進河裏溺斃，而死者被發現時屍身腐爛殘缺，懷疑曾被魚類啃咬。雖未能確定鯰魚腹內異物是否屬死者的手指，但事件始終令釣魚男難以接受，最後沒有進食該條鯰魚。



泰國1名男子日前釣了1條近1公斤的大鯰魚後，從魚腹內發現了疑似人類的指甲及指骨，大受驚嚇。（「ชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์~The Ghost Radio」FB圖片）

綜合泰媒報道，泰國網民Tharadol Fom於10月7日晚上，於泰國沙繳府某村莊附近釣魚，平日該處經常都有不少村民釣魚，然而當晚卻有點反常，除了他和同行的兄弟外就沒其他人。而他們亦相當幸運，不久就釣到了1條異常沉重的大鯰魚，經秤重後發現該條鯰魚重近1公斤。

剖開魚腹驚見有異物

釣魚男原本打算把魚帶去給女朋友煮，但剖開魚腹後，卻發現內有異常情況，驚見魚腹內疑似有人類殘骸，於是驚惶地拍下照片，並上傳至Facebook群組「ชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์~The Ghost Radio」詢問網民，希望有人幫忙分析鯰魚吃下了什麼。樓主回想當日釣魚細節，曾有附近的商家問他不怕掉進水裏嗎。

樓主將劏魚的照片上傳至Facebook群組，希望有人幫忙分析鯰魚吃下了什麼。（「ชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์~The Ghost Radio」FB圖片）

疑似是有人類指甲及皮膚

從流傳的照片可見，鯰魚內臟旁有2大2小、白中帶黃的人類指甲形狀物體，另有些泛白的疑似皮膚組織物，一旁還有1截形似連着皮肉的指骨狀白色長條物。不少網民看完照片都感到十分不安，紛紛留言表示認為魚腹中的異物看起來的確像是人類指骨及指甲，並叫樓主回村莊查詢是否有人曾溺斃於他釣魚的水域。

村民指最近有人溺斃

樓主事後在帖文下方留言表示最後沒有吃下鯰魚，並且返回釣魚的地方了解過，卻見到村中正舉行葬禮，而該地區確實有人掉進河裏溺斃，死者的屍體被尋獲時已開始腐爛，估計已死亡最少3天，遺體亦已殘缺，懷疑曾被魚類啃咬。

為免死者家屬難受，樓主已將帖文中拍攝到疑為人體殘骸的照片刪去。雖然原帖已作出修改，不過相關照片早已在網上瘋傳。

專家指鯰魚雜食 會吃動物腐屍

泰國農業大學水產學院助理教授托恩博士（Thon Thamrongnawasawat）回應當地傳媒《Matichon Online》查詢指表示，溺斃的遺體會出現腐爛，而手指比其他部位腐爛較快，故鯰魚的確有可能啃咬並吞下遺體的手指，但卻無法消化指甲。另有專家指鯰魚既吃植物，也吃動物，包括動物腐爛的屍體。

（綜合）